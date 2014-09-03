10 کمیته برای بازسازی عملیات والفجر 2 در بروجرد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه بازسازی رزمایش والفجر2 در محل این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای دومین بار بازسازی رزمایشهای دوران دفاع مقدس بنام عملیات والفجر 2 در بروجرد برگزار می شود.

وی افزود: برای برگزاری این رزمایش تا کنون جلسات متعددی را با گروه 24 بعثت بروجرد و دیگر ارگانها برگزار کرده ایم و تلاش شده است که از نیروهای بومی محلی استفاده شود.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد ادامه داد: تمام ارگانها و دستگاههای اجرایی شهرستان در برگزاری این رزمایش سپاه را مساعدت کرده و بدون کوچکترین کوتاهی ندای ما را لبیک گفته اند.

وی با بیان اینکه با همکاری گروهی و انسجام بیشتر می توانیم همانند سال گذشته در بازسازی این رزمایش پیش برویم، تصریح کرد: انتقال تجهیزات و ادوات و ماشین آلات توسط سپاه ناحیه بروجرد انجام و برق سه فاز و یک خط تلفن نیز به منظور سهولت در کارها به منطقه انتقال داده شده است.

سرهنگ پاپی نژاد اظهار داشت: کمیته عملیات، مهندسی، آمار و پشتیبانی، فرهنگی و فضاسازی، نمایش، روابط عمومی، محتوا، ادوات و تجهیزات، بهداری و تاسیسات کمیته های دهگانه ای هستند که برای بازسازی عملیات والفجر2 در بروجرد تشکیل شده اند.