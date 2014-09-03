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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

سرهنگ پاپی نژاد:

10 کمیته برای بازسازی عملیات والفجر 2 در بروجرد تشکیل شد

10 کمیته برای بازسازی عملیات والفجر 2 در بروجرد تشکیل شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بروجرد از تشکیل 10 کمیته مختلف برای بازسازی عملیات والفجر2 در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه بازسازی رزمایش والفجر2 در محل این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای دومین بار بازسازی رزمایشهای دوران دفاع مقدس بنام عملیات والفجر 2 در بروجرد برگزار می شود.

وی افزود: برای برگزاری این رزمایش تا کنون جلسات متعددی را با گروه 24 بعثت بروجرد و دیگر ارگانها برگزار کرده ایم و تلاش شده است که از نیروهای بومی محلی استفاده شود.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد ادامه داد: تمام ارگانها و دستگاههای اجرایی شهرستان در برگزاری این رزمایش سپاه را مساعدت کرده و بدون کوچکترین کوتاهی ندای ما را لبیک گفته اند.

وی با بیان اینکه با همکاری گروهی و انسجام بیشتر می توانیم همانند سال گذشته در بازسازی این رزمایش پیش برویم، تصریح کرد: انتقال تجهیزات و ادوات و ماشین آلات توسط سپاه ناحیه بروجرد انجام و برق سه فاز و یک خط تلفن نیز به منظور سهولت در کارها به منطقه انتقال داده شده است.

سرهنگ پاپی نژاد اظهار داشت: کمیته عملیات، مهندسی، آمار و پشتیبانی، فرهنگی و فضاسازی، نمایش، روابط عمومی، محتوا، ادوات و تجهیزات، بهداری و تاسیسات کمیته های دهگانه ای هستند که برای بازسازی عملیات والفجر2 در بروجرد تشکیل شده اند.

کد مطلب 2363680

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