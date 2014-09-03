اخبار ضد و نقیض از سرنوشت ابوبکر البغدادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، گزارش ها حاکی است در حمله روز گذشته ارتش عراق به مواضع داعش در شهر آمرلی واقع در استان صلاح الدین عراق "ابوبکر البغدادی" سرکرده گروه تروریستی داعش به هلاکت رسیده و به احتمال زیاد فردی به نام "ابو مسلم ترکمن" جانشین وی شده است.

منابع خبری عراقی با انتشار این مطلب به اظهارات یکی از اعضای داعش به نام "ابو سلما" در مورد جانشینی البغدادی استناد کردند. این فرد دو هفته پیش در پی مجروحیت به سوریه منتقل شده اما در آنجا به دلیل شدت جراحات به هلاکت رسیده است. وی مدعی شده بود در صورتی که ابوبکر البغدادی کشته شود "ابو مسلم ترکمنی" جانشین وی خواهد شد.

این در حالی است که هنوز هیچ منبع رسمی صحت این خبر را تایید نکرده است. هر چند محل اختفای سرکرده داعش مشخص نیست، اما منابع اطلاعاتی احتمال می دهند وی در مناطق تحت کنترل داعش در شمال عراق حضور داشته باشد.

خاطر نشان می شود با تاکید مرجعیت عالی شیعیان و درخواست فزاینده مردم آمرلی برای نجات آنها از شر تروریستهای تکفیری داعش، نیروهای ارتش عراق با حمایت نیروهای مردمی شیعه و کردی از روز شنبه 30 آگوست، عملیات گسترده ای را برای پایان دادن به محاصره آمرلی و سرکوب تروریستهای تکفیری آغاز کردند و در نهایت روز یکشنبه نهم شهریور، محاصره این شهر در هم شکسته شد و تروریستهای تکفیری تار و مار شدند.