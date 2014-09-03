به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش سوریه طی حملات جدید خود، مواضع گروههای تروریستی داعش و ارتش آزاد را هدف قرار داد.

ارتش سوریه امروز مخفیگاههای داعش در منطقه "تل حمیس" در استان الحسکه را هدف قرار داد و شماری از آنها را به هلاکت رساند.

به گزارش العهد، توپخانه ارتش سوریه مناطق "انخل" و "طفس" را در حومه درعا هدف قرار داد که در این حملات شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

نیروهای امنیتی سوریه همچنین در منطقه "قمحانه" در حومه شمالی حماه با تروریستها درگیر شدند و خسارات سنگینی به آنها وارد آوردند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- نیروهای حمایت مردمی کرد پس از به عقب راندن عناصر گروه تروریستی داعش توانستند بر منطقه "لقلوق" در حومه شمالی حلب سیطره پیدا کند.

- منابع امنیتی در سوریه از برقراری آتش بس 72 ساعته در منطقه "داریا" در حومه دمشق برای بررسی بندهای آتش بس میان ارتش سوریه و گروههای مسلح خبر می دهند.

- شماری از تروریستهای جبهه النصره با گرفتار شدن در کمین ارتش سوریه در دامنه های القلمون به هلاکت رسیدند. در این عملیات "ابومالک التلی" سرکرده جبهه النصره در این منطقه به هلاکت رسید.

- ارتش سوریه با عقب راندن تروریستها پیشرویهای مناسبی در منطقه "سلیمان الحلبی" در حلب داشته است.

- نیروهای امنیتی سوریه مخفیگاههای تروریستها را در منطقه النقیر هدف قرار گرفتند و در این حمله شماری از تروریستها کشته شدند.

- یک منبع امنیتی اعلام کرد: نیروهای مسلح سوریه دو مقر تروریستها در منطقه تل سلمو در حومه ادلب را که از آنها برای ساخت بمب استفاده می کردند، منهدم کرد.

- به گزارش تلویزیون سوریه، گروه تروریستی داعش در تازه ترین جنایت خود در 13 نفر از خاندان "الشعیطات" در استان دیرالزور را اعدام کرد. بیشتر این افراد کشته شده زن و کودک بوده اند.

- یک گروه تروریستی به یک اتوبوس حامل غیرنظامیان در مسیر السویداء به درعا حمله کرد. در این حمله 5 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

- منابع خبری از پیشروی ارتش سوریه در فرودگاه نظامی استان دیرالزور خبر می دهند.