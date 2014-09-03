به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی دغدغه ‌های زنان مسلمان در محل سالن همایش‌های سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست، شهیندخت مولاوردی - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی از فعالیت محوری به اثربخشی و افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های فرهنگی سرفصل های اصلی برنامه های دولت یازدهم در بخش فرهنگ است.

وی افزود: در موضوع عفاف و حجاب طبق دستور العملی که از جانب دولت به معاونت امور زنان و خانواده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کردیم، مقرر شد برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب همچنین عرضه البسه مناسب و اسلامی از طریق اتحادیه‌های صنفی مربوط اقدامات و پیگیری‌های لازم انجام شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: کارگروه تخصصی برای بررسی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در معاونت امور زنان و خانواده تشکیل شده است.

در بخش دیگری از این نشست، لاله افتخاری گفت: مقام معظم رهبری بیش از 16 بار بر تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده که در راستای کنترل جمعیت و تحدید موالید است، تأکید داشتند. تغییرات چشمگیر در سبک زندگی بویژه در بخش خوراک و پوشاک در کنار مشکلات اقتصادی باعث شد تا نرخ رشد جمعیت در کشور ما در دو دهه گذشته به یک چهارم کاهش پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدیهی است اگر بخواهیم کشور را از سقوط جمعیتی نجات دهیم باید در همه زمینه‌ها برنامه ریزی کنیم، ولی جهت گیری اصلی باید بر کار فرهنگی باشد.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با 55 ماده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این طرح شامل سه بخش اصلی است که تسهیل ازدواج یکی از بخش‌های این طرح است.

کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست به برخی مباحث اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی فرهنگی در راستای تقویت تدین و دینداری در سطح جامعه باید به مطالبه اصلی از دولت ها تبدیل شود و نخبگان حوزوی و دانشگاهی هم باید در این زمینه کمک رسان دولت ها باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، قرارگاه فرماندهی فرهنگ انقلاب اسلامی، است، یکی از بهترین و ارزشمندترین ابتکارات بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی ره است و همه دولت ها به این شورا در راستای تحقق اهداف فرهنگی انقلاب نیازمند هستند.

وی افزود: این شورا شامل جمعی از بهترین و زبده ترین چهره ای فرهنگی انقلاب اسلامی است و افتخار دارد وظیفه دفاع از فرهنگ انقلاب اسلامی به عنوان نقطه قوت این نظام را بر عهده داشته باشد.

خزعلی ادامه داد: یکی از افتخارات انقلاب و نظام اسلامی در حوزه زنان آن است که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در این شورا عضویت دارد و در مصوبات این شورا که برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا است، همواره نقش و حضور زنان لحاظ شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در موضوع کنترل جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نخستین نهادی بود که متوجه خطر سقوط جعیتی در کشور شد و اگر این گفتمان امروز در سطح جامعه به گفتمان غالب تبدیل شده است، حاصل تلاش های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائیدات و حمایت های همه جانبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.