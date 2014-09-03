حمایت از واحدهای تولیدی کردستان جزو اولویت های وزارت صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدعلی سیدابریشمی بعدازظهر امروز چهارشنبه دردیدار با صنعتگران و کارآفرینان استان کردستان در سنندج مشکل اصلی واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی خواند و گفت: مسائلی مربوط به تامین اجتماعی و مالیات هم از دیگر مشکلاتی است که واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کردستان و تعداد دیگری از استان های کشور در رابطه با تامین زمین برای احداث شهرک های صنعتی با کمبود و مشکل روبه رو هستند.

وی یکی از راهکارهای رفع کمبود زمین را بلندمرتبه سازی در واحدهای صنعتی ذکر کرد و افزود: تجمیع چند واحد در یک ساختمان یکی از بهترین راه حل ها برای رفع کمبود زمین در این تعداد استان کشور است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: باید زمین در شهرک های صنعتی از افرادی که در آن هیچ گونه فعالیتی را تاکنون آغاز نکرده اند پس گرفته شود و به صنعتگران و تولیدکنندگانی که خواهان و اهل کارهستند اعطا شود.

سیدابریشمی اظهارداشت: بودجه عمرانی دولت در حد زیادی نیست و از این مبلغ هم مقدار کمی به شهرک های صنعتی تخصیص داده می شود.

وی با بیان اینکه شهرک های صنعتی و صنایع کوچک یک سازمان درآمدی هزینه ای است، ادامه داد: برای اماده سازی زیرساخت های شهرک های صنعتی هزینه های زیادی لازم است و باید در این راستا شهرک ها مورد حمایت قرار گیرند.

وی اظهارداشت: تهیه زیرساخت‌ها برای هر متر مربع زمین شهرک‌های صنعتی در کشور 55 هزار تومان و در استان کردستان به علت توپوگرافی آن 75 هزار تومان هزینه می برد.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران عنوان کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی موجود و تغییر طرح‌های مهندسی احداث واحدهای تولیدی از دیگر راه‌کارهای غلبه بر مشکل کمبود زمین در استان‌هایی چون کردستان است و انتظار می رود این راهکارها اجرایی شود.

سیدابریشمی ادامه داد: یک میلیارد و 300 میلیون تومان سازمان به استان کردستان در سال گذشته کمک کرد و در سال‌ جاری هم3 میلیارد و 700 میلیون تومان کمک خواهیم کرد.

وی بر ضرورت جلوگیری از تبدیل واحدهای تولیدی به انبار تاکید و خواستار لغو پروانه فعالیت این واحدها و پس گرفتن زمین از آنها شد.

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته دولت طی قراردادهایی با صاحبان سرمایه متعهد به تأمین زمین برای احداث واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی شد، اما به علت کمبود زمین اکنون برخی صاحبان واحدها از دولت مطالبه دارند.

وی حمایت و کمک به کردستان را جزواولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم نحوه کمک به واحدها به منظور تأمین نقدینگی را پیدا کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران امروز هم چنین از چندین واحد صنعتی و تولیدی استان کردستان در شهرک های صنعتی شماره یک و سه سنندج بازدید و ضمن آشنایی با نحوه کار انها از مشکلات پیش روی این واحدها نیز آگاه شد.