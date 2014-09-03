مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از دوستداران امام هشتم شیعیان و به مناسبت دهه کرامت برگزار شد.

قرار است، پرچم حرم رضوی پس از یاسوج در شهرستا‌نهای دیگر استان از جمله بهمئی، چرام، گچساران و دنا در معرض دید دوستداران اهل‌بیت(ع) قرار گیرد.

این پرچم در نهایت وارد شهر یاسوج خواهد شد و در شب میلاد امام هشتم و در مصلای امام خمینی این شهر ویژه برنامه‌ جشنی عمومی مردمی برگزار خواهد شد.

پرچم حرم مطهر رضوی توسط چهار نفر خادمین بارگاه آن حضرت وارد استان شده و این کاروان در کنار این برنامه‌های فرهنگی دیگری از جمله دیدار با خانواده شهدا، نیازمندان، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و همچنین عیادت از بیماران دارند.