مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از دوستداران امام هشتم شیعیان و به مناسبت دهه کرامت برگزار شد.
قرار است، پرچم حرم رضوی پس از یاسوج در شهرستانهای دیگر استان از جمله بهمئی، چرام، گچساران و دنا در معرض دید دوستداران اهلبیت(ع) قرار گیرد.
این پرچم در نهایت وارد شهر یاسوج خواهد شد و در شب میلاد امام هشتم و در مصلای امام خمینی این شهر ویژه برنامه جشنی عمومی مردمی برگزار خواهد شد.
پرچم حرم مطهر رضوی توسط چهار نفر خادمین بارگاه آن حضرت وارد استان شده و این کاروان در کنار این برنامههای فرهنگی دیگری از جمله دیدار با خانواده شهدا، نیازمندان، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و همچنین عیادت از بیماران دارند.
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