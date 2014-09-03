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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

در آستانه ولادت امام رضا(ع)/

مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در یاسوج برگزار شد

مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در یاسوج برگزار شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: در آستانه ولادت امام رضا(ع) مراسم استقبال از پرچم متبرک حرم امام هشتم شیعیان(ع) در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از دوستداران امام هشتم شیعیان و به مناسبت دهه کرامت برگزار شد.

قرار است، پرچم حرم رضوی پس از یاسوج در شهرستا‌نهای دیگر استان از جمله بهمئی، چرام، گچساران و دنا در معرض دید دوستداران اهل‌بیت(ع) قرار گیرد.

این پرچم در نهایت وارد شهر یاسوج خواهد شد و در شب میلاد امام هشتم و در مصلای امام خمینی این شهر ویژه برنامه‌ جشنی عمومی مردمی برگزار خواهد شد.

پرچم حرم مطهر رضوی توسط چهار نفر خادمین بارگاه آن حضرت وارد استان شده و این کاروان در کنار این برنامه‌های فرهنگی دیگری از جمله دیدار با خانواده شهدا، نیازمندان، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و همچنین عیادت از بیماران دارند.

 

 

 

کد مطلب 2363692

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