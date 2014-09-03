به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر علوی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کرمان گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته سعی شده که تمهیدات لازم برای کمک رسانی در زمان بروز بحران اندیشیده شود.

علوی از دستگاه ها خواست که برای برگزاری مانور لحظه صفر به صورت مجزا اقدام کنند و اذعان داشت: در نهایت باید یک مانور لحظه صفر برای دستگاه ها برگزار شود.

وی به وجود 32 محله در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: در تمامی محلات افرادی به عنوان مدیران بحران آموزش دیده اند.

علوی از تشکیل تیم های امداد و نجات در هشت محله شهر کرمان خبر داد و اذعان داشت: همچنین 90 نفر در شهر کرمان به مدت سه ماه تحت تعلیمات مربیان خبره از ترکیه قرار گرفتند.

وی گفت: افراد آموزش دیده در ارگان های امدادی اشتغال دارند و افرادی نیز که آموزش های تخصصی EOC را فرا گرفته اند نیز در رده های بالای اورژانس و هلال احمر کشور اشتغال دارند.

علوی اذعان داشت: در حال حاضر شهر کرمان به هفت منطقه و 13 ناحیه تقسیم شده و با برنامه ریزی دقیق تفکیک وظایف صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 13 شهر دنیا به عنوان شهرهای امن به شمار می روند، ادامه داد: کرمان یکی از شهرهایی است که در ساختار سازمان های بین الملل به عنوان شهر امن مطرح است که البته این ایمن بودن از نظر کارها و آموزش های داده شده است.

این مسئول گفت: مرکز مطالعات و پژوهش مدیریت بحران شهرداری کرمان آموزش های لازم در این خصوص را به صورت رایگان به دستگاه های متقاضی ارائه می کند.