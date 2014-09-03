به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج محمدخانی عصر چهارشنبه در نشست جرائم مجازی، زمینه‌‌ها و راهکارها در رشت افزود: مهمترین جرائمی که در فضای مجازی می تواند کیان خانواده ها را تحت شعاع قرار دهد و از حیث روحی و روانی و زندگی شهروندان را به مخاطره بیندازد "جرائم اخلاقی" است.

وی همچنین اظهارداشت: انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی در فضای تولید و تبادل اطلاعات مهمترین مخاطرات حوزه سایبری متوجه شهروندان بوده و بنابراین توجه به این نکته خیلی حائز اهمیت است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی گیلان گفت: شهروندان به فضای مجازی به ویژه وبسایت‌های اجتماعی غیرمجاز اعتماد نکنند به هیچ عنوان یک فضا برای ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات شخصی و خانوادگی امن و مطمئن نیست و مخاطرات قابل ملاحظه ای برای شهروندان به همراه دارد.

وی افزود: جرائم سایبری که طی چهار ماهه امسال در استان اتفاق افتاده را شامل برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی شهروندان با 54 درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب 15 درصد، مزاحمت های اینترنتی 12 درصد، سرقت و کلاهبرداری اینترنتی 9 درصد، عفت و اخلاق عمومی سه درصد و سایر جرائم هفت درصد بوده است.

محمد خانی اظهارداشت: بیشترین درصد پرونده‌های که به حوزه پلیس فتا ارجاع می شود در اثر غفلت، عدم آگاهی، پائین بودن سطح آگاهی‌های شهروندان، عدم رعایت نکات ایمنی، اعتماد بیجا به حوزه فضای مجازی است.

وی در ادامه به بحث پایانه فروشگاهی اشاره کرد و اذعان داشت: این دستگاه کوچک و اما قدرتمند که مزایایی فراوانی هم دارد در اقتصاد دنیا شناخته شده است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی گیلان گفت: از این دستگاه امروزه به عنوان کاتالیزور یا شتاب دهنده در مبادلات تجاری خرد جهان استفاده می‌شود.

وی افزود: این دستگاه سودمند به رغم داشتن مزایایی فراوان در صورت بی‌توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی می‌تواند بستری برای سود جویی افراد فرصت‌طلب با اندک دانش فنی (سرقت های الکترونیکی) فراهم کند.

محمد خانی تصریح کرد: مجرمان با نصب تجهیزات پیشرفته بر روی قسمت ورودی دستگاه پوز و دستگاه‌های خودپرداز می‌‌توانند اطلاعات مهم و حساس شهروندان را کپی و بعد با به دست آوردن رمز کارت عابر بانک شان حساب های آنها را خالی کنند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی گیلان هشدا داد: به هیچ وجه صاحبان صنوف نباید شماره رمز را از مشتری سئوال کنند بلکه باید ترتیبی در واحدهای فروشگاهی و در صنوف مختلف ایجاد شود که دستگاه کارتخوان (پوز) در مقابل دیدگاه مشتریان مستقر شود و صاحبان کارت خودشان عملیات بانکی را انجام دهند.