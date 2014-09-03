دستگیری 15 نفر در بوسنی به خاطر تلاش برای پیوستن به داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، بازداشت 15 نفر در بوسنی و هرزگوین به اتهام تلاش برای پیوستن به تروریست های موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. روزنامه اتریشی اشتاندارد با انتشار این خبر نوشت: این افراد به اتهام تلاش برای انجام حملات تروریستی دستگیر شده اند.

به گزارش منابع اطلاعاتی، نیروهای امنیتی بوسنی این افراد را در عملیات سراسری که به صورت خانه به خانه در بخش هایی از این کشور انجام شد، شناسایی و بازداشت کرده اند. در بین این افراد شماری از سرکردگان گروه های سلفی فعال در بوسنی حضور دارند. اتهام این افراد تلاش برای عضو گیری و اعزام داوطلبان برای پیوستن به داعش در سوریه و عراق عنوان شده است.