بازسازی عملیات ‌های دوران دفاع مقدس حرکتی فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه رزمایش والفجر 2 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان دوران دفاع مقدس هجمه سنگینی علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شد که باید با اتخاذ دو رویکرد ایجابی و سلبی نسبت به معرفی دستاوردهای این دوران و استفاده از این ظرفیت برای مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده کنیم.

وی افزود: مقابله رسانه ای، ساختن فیلم و نوشتن کتاب، اجرای تئاتر و کار کردن با استفاده از ابزارها و روشهای هنری از جمله فعالیتهای ایجابی است که با انجام آنها می توانیم در برابر تهاجم غرب مقابله کنیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: همچنین با انتقال فرهنگ غنی دفاع مقدس از طریق برگزاری همین رزمایشها و بازسازی عملیات‌های دوران جنگ تحمیلی می توان به تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تاثیرگذاری آن در اذهان عمومی کمک کنیم.

سردار کشکولی با اشاره به جنگ جهانی دوم و ساخت انواع فیلمها در سینما و هالیوود پس از 70 سال از پایان جنگ، تصریح کرد: استکبار جهانی از تمام دستاوردهای فرهنگی جنگ جهانی در سینمای هالیوود استفاده کرد با این تصور که بتوانند کشورهای جهان سوم را مغلوب خود سازند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس با رهبری مرجعیت دینی در مسیر احقاق کلمه الله و نه برای تصرف دیگر کشورها و اعمال ظلم و ستم از سوی ایران اتفاق افتاد، افزود: در جریان جنگ تحمیلی رزمندگان به نیت اینکه جهاد کنند و پرچم جمهوری اسلامی را به احتزاز در بیاورند جنگیدند و با توجه به شعائر دینی و ارزشهای مد نظر رفتن به جبهه به عنوان امری عبادی تلقی می شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به حملات گروه تروریستی داعش در عراق، اظهار داشت: این روزها گروهک تروریستی داعش به زن و کودک هم رحم نکرده و با حملات وحشیانه خود روی قوم مغول را سفید کرده‌اند.

سردار کشکولی تصریح کرد: نگاه ما در جریان جنگ تحمیلی به اسیران و دشمن یک نگاه تربیتی و هدایتی بود چرا که رزمندگان می دانستند برای برافراشته شدن پرچم کشورشان به جنگ آمده اند.

وی با بیان اینکه بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس حرکت فرهنگی موثری برای مصون سازی جوانان در برابر تهاجم غرب به شمار می آید، ادامه داد: حضور 20 هزار بازدید کننده در آخرین شب بازسازی عملیات محمد رسول الله طی سال گذشته که در بروجرد انجام شد حضوری گسترده و چشمگیر بوده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان افزود: امید است بتوانیم این رزمایشها را غنی تر کنیم تا دوران دفاع مقدس هر چه بهتر برای مردم تداعی و ضمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسل جوان در برابر تهاجم فرهنگ غرب به مصونیت برسند.

سردار کشکولی در پاسخ به اینکه با توجه به پتانسیل موجود در بروجرد امکان بازسازی دیگر عملیاتهای جنگی در این شهر وجود خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: برنامه این است که هر عملیات را در یکی از شهرهای مختلف استان لرستان بازسازی کنیم و تنها این بروجرد نیست که به کار فرهنگی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: اما با توجه به پتانسیل و توانمندی بالایی که در شهرستان بروجرد وجود دارد طی این دوسال بازسازی رزمایشهای دوران دفاع مقدس در این شهرستان انجام شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تصریح کرد: احتمال دارد این رزمایش در سالهای بعد به اقتضای شرایط در خرم آباد یا دیگر شهرهای استان برگزار شود.

سردار کشکولی در پایان یادآور شد: رزمایش طرحی ملی و مشخص است که در کنار آن بازسازی برخی از خاطرات انقلاب و دوران دفاع مقدس انجام خواهد شد تا این بازسازیها برای نسل جوان آن روزها را تداعی کند و متوجه شوند چه اتفاقاتی در دوران جنگ افتاده است.