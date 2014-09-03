کاربردی کردن فناوری نانو در چرخه تولید و صنعت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سلسله نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز اظهار داشت: تولید علم و فناوری اگرچه بسیار ارزشمند بوده اما کاربردی و عملیاتی کردن آن در چرخه تولید و صنعت ضروری تر است و به این ترتیب می توان به ایجاد اشتغال برای جوانان امیدوار تر بود.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به فناوری هایی پیشرفته همچون نانو داشته و با توجه به حمایت ها دولت و تلاش مجموعه‌های علمی به زودی شاهد تحولات شگرفی در این حوزه خواهیم بود و امیدواریم با عرضه فناوری‌های نو، شاهد صنعت نوینی در کشور باشیم.

پاکزاد برگزاری جلسات تخصصی در زمینه نانو را گره گشای بسیاری از مشکلات این حوزه دانست و گفت: این نشست ها می تواند منشا تحولات بزرگی در جهت رشد و شکوفایی صنایع استان و توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون رشته هایی همچون نانو و ای تی از جمله رشته های مهم و مدرن در جوامع محسوب می شود و برای تسلط بر آینده جهان ضرورت دارد که بر این فناوری‌ها مسلط بوده و در رشد و توسعه آنها سهیم باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت ایران در زمینه علوم نانو گفت: خوشبختانه کشورمان در بحث نانو جزو هفت کشور برتر دنیاست و فاصله ما با سطح اول فناوری نانو فاصله کمی است.

