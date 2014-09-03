هفت درصد اشتغال معدنی کشور مربوط به خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: از ابتدای خدمت در این استان 130 پروانه بهره‌برداری معدنی وجود داشته که هم اکنون به 350 مورد رسیده است.

وی بیان کرد: واحدهای صنعتی در استان از ابتدای ورود به این سازمان دو برابر شده که میزان اشتغال در بخش صنعتی استان حدود 10 هزار نفر است.

جمیع ادامه داد: 30 درصد صادرات کشور افغانستان از استان خراسان جنوبی بوده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته ارزش صادرات انجام شده از چهار بازارچه مرزی استان 700 میلیون دلار بوده است.

جمیع توسعه تجارت و شکل‌گیری پایانه‌های صادراتی استان را یکی از اقدامات مهم در این سازمان برشمرد و گفت: از هشت طرح فولادی کشور نیز با پیگیری‌های انجام شده یک طرح برای خراسان جنوبی منظور شده است.

وی صنعت فرش‌بافی را نیز صنایع مهم این استان دانست و گفت: در حال حاضر حدود 20 هزار دار قالی در خراسان جنوبی وجود دارد.

رئیس سابق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد: در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات از خراسان جنوبی به کشور افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.