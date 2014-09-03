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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

جمیع:

هفت درصد اشتغال معدنی کشور مربوط به خراسان جنوبی است

هفت درصد اشتغال معدنی کشور مربوط به خراسان جنوبی است

بیرجند- خبرگزاری مهر: رئیس سابق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: بخش معدن در خراسان جنوبی برای هفت هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که حدود هفت درصد اشتغال معدنی کشور مربوط به خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: از ابتدای خدمت در این استان 130 پروانه بهره‌برداری معدنی وجود داشته که هم اکنون به 350 مورد رسیده است.

وی بیان کرد: واحدهای صنعتی در استان از ابتدای ورود به این سازمان دو برابر شده که میزان اشتغال در بخش صنعتی استان حدود 10 هزار نفر است.

جمیع ادامه داد: 30 درصد صادرات کشور افغانستان از استان خراسان جنوبی بوده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته ارزش صادرات انجام شده از چهار بازارچه مرزی استان 700 میلیون دلار بوده است.

جمیع توسعه تجارت و شکل‌گیری پایانه‌های صادراتی استان را یکی از اقدامات مهم در این سازمان برشمرد و گفت: از هشت طرح فولادی کشور نیز با پیگیری‌های انجام شده یک طرح برای خراسان جنوبی منظور شده است.

وی صنعت فرش‌بافی را نیز صنایع مهم این استان دانست و گفت: در حال حاضر حدود 20 هزار دار قالی در خراسان جنوبی وجود دارد.

رئیس سابق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد: در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات از خراسان جنوبی به کشور افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 2363709

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