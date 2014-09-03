به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای ارتباطی شهرستان مهران اظهار داشت: حوزه ارتباطی از قبیل فرودگاه، راه آهن و ایجاد بزرگراه‌ها در استان ایلام ضروری است چراکه راه برون رفت استان ایلام از محرومیت گسترش راه‌های ارتباطی و استفاده بهینه از مرز مهران است.

وی بیان داشت: اجرا و اتمام این طرح بزرگ حوزه راه به طور قطع در برون رفت استان از بن بست و رونق و رفاه اقتصادی این منطقه بسیار موثر و رهگشا خواهد بود.

مروارید یادآور شد: مرز رسمی مهران در جنوب باختری استان به سبب امنیت بالا و منحصر به فرد اکنون پرددترین مسیر سفر زوار ایرانی عتبات عالیات و گردشگران و مسافران عراقی به کشور است که با ساخت و اجرای این بزرگراه رفت و آمدها پرشتاب تر، راحت تر و آسان تر انجام می شود.

وی بیان داشت: در سفر هیئت دولت به استان ایلام اعتبار ویژه‌ای برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در محور ایلام ـ مهران در نقطه کنجانچم اختصاص یافت و وزیر راه و شهرسازی دستور اصلاح این مسیر را صادر کرد.

این مسئول بیان داشت: جاده ایلام ـ مهران یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی در استان ایلام بوده که حجم زوار و کامیون‌های صادر کننده کالا در این محورها رو به افزایش است.

استاندار ایلام گفت: با استفاده از اوراق وقفی اتوبان ایلام - کربلا اجرایی می‌شود و پیگیری نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان ایلام برای تحقق این موضوع لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم رایزنی‌های مختلفی با مسئولان ارشد کشوری انجام شده که امیدواریم در نخستین فرصت این مهم در استان ایلام اجرایی شود.

وی بیان داشت: کلنگ راه آهن ایلام به زمین زده شده و ما به دنبال انجام کارهای اجرایی آن هستیم و راه‌اندازی این پروژه می‌تواند استان را از نظر راه های ارتباطی رشد دهد.

مروارید استفاده از نیروهای انسانی استان که در دیگر نقاط کشور حضور دارند را یکی از راه های برون رفت استان از وضعیت کنونی دانست و گفت: با برقراری ارتباط با هم استانی های حاضر در دیگر نقاط کشور می توان از طریق این عزیزان نسبت به جذب سرمایه گذاران و ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی ، تجاری و کشاورزی از نظر اقتصادی و اشتغال زایی رونق خوبی در استان ایجاد کرد.