  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۳۴

وزیر خارجه استونی:

خواستار حضور پر رنگ تر ناتو در منطقه هستیم

وزیر خارجه استونی با اشاره به تشدید بحران در اوکراین خواستار حضور بیشتر نظامیان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مرزهای روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اورماس پائت" وزیر خارجه استونی بر لزوم افزایش حضور نظامی ناتو در منطقه تاکید کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان گفت: انتظار افزایش حضور همپیمانامان را در استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان و رومانی داریم.

وی افزود: مسئله مهم این است که امنیت تمام کشورهای عضو ناتو باید توسط این پیمان نظامی تامین شود. پائت تاکید کرد این که یک عضو ناتو در چه شرایط جغرافیایی و یا تاریخی بوده است، نباید تاثیری در این مسئله داشته باشد. امروز چهارشنبه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقامات کشورهای منطقه وارد شهر تالین پایتخت استونی شد.

هدف از این سفر نگرانی های غرب در مورد تکرار اقدامات روسیه در اوکراین، در کشورهای حوزه دریای بالتیک عنوان شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده به منظور اعمال فشار به روسیه در نشست روز جمعه خود تحریمهای جدیدی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

کد مطلب 2363714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها