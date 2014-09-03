خواستار حضور پر رنگ تر ناتو در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "اورماس پائت" وزیر خارجه استونی بر لزوم افزایش حضور نظامی ناتو در منطقه تاکید کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان گفت: انتظار افزایش حضور همپیمانامان را در استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان و رومانی داریم.

وی افزود: مسئله مهم این است که امنیت تمام کشورهای عضو ناتو باید توسط این پیمان نظامی تامین شود. پائت تاکید کرد این که یک عضو ناتو در چه شرایط جغرافیایی و یا تاریخی بوده است، نباید تاثیری در این مسئله داشته باشد. امروز چهارشنبه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقامات کشورهای منطقه وارد شهر تالین پایتخت استونی شد.

هدف از این سفر نگرانی های غرب در مورد تکرار اقدامات روسیه در اوکراین، در کشورهای حوزه دریای بالتیک عنوان شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده به منظور اعمال فشار به روسیه در نشست روز جمعه خود تحریمهای جدیدی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.