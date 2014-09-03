  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

معاون حقوقی وزارت علوم خبر داد:

2 لایحه برای جلوگیری از تخلفات علمی روی میز دولت

2 لایحه برای جلوگیری از تخلفات علمی روی میز دولت

معاون حقوقی وزارت علوم از تقدیم 2 لایحه برای جلوگیری از افزایش تخلفات علمی به هیأت دولت خبر داد و بر برگزاری کارگاههایی با ماهیت بررسی تخلفات اداری دانشگاهها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری‌ قیداری در نشست رؤسای دانشگاههاي سراسر کشور در دانشگاه فردوسي مشهد پس از تبیین وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: اداره كل تدوين لوايح و تنقيح قوانين و مقررات به عنوان بخشی از این معاونت، لايحه جامع حقوق مالکيت فکري مشتمل بر هر دو شاخه مالکيت صنعتي و مالکيت علمي، ادبي، هنري و مشوق‌هاي مالياتي و بيمه‌اي براي نهاد‌ها و بنگاه‌هاي اجراکننده طرح‌هاي پژوهشي تدوين کرده است.

وی افزود: برای جلوگيري از سوء استفاده از توليدات فکري و کارهاي پژوهشي، لايحه مقابله با تقلب در کارهاي علمي و پژوهشي در این معاونت تدوین و  تقديم دولت شده است.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، گفت: در راستای افزايش نقش دانشگاهها در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري امور آموزش عالي و ارتقاء نقش هيئت‌هاي امنا نيز یک متن قانوني در قالب تصويب‌نامه هيئت وزيران يا لايحه در دست تهيه است.

نصیری‌ قیداری ضمن تشكر از همكاري‌هاي گذشته بر همكاري‌هاي آينده دانشگاهها و تقويت تعامل با حوزه امور مجلس تاكيد کرد و افزود: رؤسای دانشگاهها تعامل خود را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دیگر مسئولان استانهای متبوع خود بیشتر کنند.

وی در خصوص اهم موارد مرتبط با هيئت‌‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اظهار داشت: ضروری است دانشگاهها جهت افزايش آگاهي و اطلاع‌رساني به كارمندان و اعضاي هيئت علمي، كارگاههاي آموزشي با ماهيت بررسي قانون رسيدگي به تخلفات اداري برگزار کنند.

وی ايجاد ساختار و تشكيلات مناسب جهت ارتقاء جايگاه هيئت‌هاي اداري و انتظامي همچنين استفاده از افراد حقوقي و داراي مقبوليت عام به‌ منظور عضويت در این هيئتها، اجراي مرّ قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صدور آراء قاطع، قانوني و در عين حال توجه به شأن و كرامت انساني را مورد تاکید قرار داد. 

کد مطلب 2363716

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