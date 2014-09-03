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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۱۰

نوش آبادی مطرح کرد:

کیفیت بخشی به جشنواره های فرهنگی و هنری در اولویت برنامه های وزارت ارشاد است

کیفیت بخشی به جشنواره های فرهنگی و هنری در اولویت برنامه های وزارت ارشاد است

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون حقوقي، امور مجلس و استانهای وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: کیفیت بخشی به جشنواره های فرهنگی و هنری در اولویت برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادي بعدازظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره آیین های نمایشی رضوی در یاسوج افزود: جشنواره رضوی از مهمترین و برجسته‌ترین رخدادهای فرهنگی و هنری کشور و نماد و مظهر دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران اسلامی در داخل و خارج از کشور است.

 وی بیان کرد: کیفیت بخشی هرچه بیشتر به این جشنواره و سایر جشنواره های فرهنگی و هنری در کشور در راستای تاثیر هرچه بیشتر بر مخاطب و جامعه باید در دستور کار قرار گیرد.

نوش آبادی گفت: فرهنگ رضوی و علوی جای خود را در جامعه پیدا کرده و باید با استفاده از ظرفیت های هنری در راستای تعمیق هرچه بیشتر این فرهنگ اهتمام ورزید.

معاون وزیر ارشاد تاکید کرد: این فرهنگ می‌تواند در تحقق همبستگی ملی و دینی موثر باشد چرا که امروزه بیش از گذشته نیازمند همبستگی هستیم.

وی با اشاره به دستاوردهای برگزاری و اشاعه فرهنگ رضوی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، گفت: ایجاد همبستگی، وفاق و همگرایی میان ملتها و حتی سایر مذاهب از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

 نوش آبادی بر اهمیت ترویج اندیشه‌های امام رضا (ع) و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: هنرمندان نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین گفت: برگزاری جشنواره‌های دهه کرامت نسیم معنوی و عطر خوش رضوی را در این استان جاری کرده است.

سید موسی خادمی افزود: اوج هنر در خدمت به اهل‌بیت (ع) است و باید تلاش کنیم سعی کنیم این فرهنگ را در جامعه نشر دهیم.

خادمی تاکید کرد: زبان هنر بهترین و مناسب ترین ابزار برای انتقال ارزش های دینی است.

استاندار تصریح کرد: مردم مومن و متدین کهگیلویه و بویراحمد همواره عشق و ارادت خود به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را به اثبات رسانده اند.

وی بیان داشت: هنرمندان نیز باید با تولید آثار فاخر و پرمحتوا در راستای گسترش و تبیین فرهنگ رضوی تلاش کنند.

وی بیان کرد: استقبال مردمی از جشنواره‌ها و جشن‌های دهه کرامت ستودنی بود که امیدواریم حضور آن‌ها در دیگر برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و ...همواره پررنگ‌‌تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم برگزیدگان این جشنواره در بخش های مختلف از سوی هیئت داوران معرفی شدند.

کد مطلب 2363717

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