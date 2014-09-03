به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی در نشست هیات رئیسه فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به افراد باتجربه و پیشکسوت در این فدراسیون اظهار کرد: خوشبختانه اعضای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو افرادی با تجربه و کارآزموده هستند و از نزدیک با مشکلات و مسائل این رشته دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در مجلس نیز حمایت و پشتیبانی لازم از ورزش کشور بخصوص رشته شنا را در اولویت کارهای خود قرار دهیم. این رشته رشته ای مدال آور است که بعد قهرمانی که ارتقای جایگاه در آن اهمیت زیادی دارد.

وی از پیگیری عدم اعزام شیرجه و واترپلو به بازی های آسیایی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و خاطرنشان کرد: باید تیم هایی که در حوزه ورزش مدال آور هستند مورد حمایت ویژه قرار گیرند. فکر نمی کنم حذف شنا، شیرجه و واترپلو دلیل غیر فنی داشته باشد اما حتما این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.