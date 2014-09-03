طرح ملي رفاه کارت بازنشستگان در خراسان شمالی اجرايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه آیین آغاز به کار طرح ملي رفاه کارت بازنشستگان در خراسان شمالی با حضور مرتضي دستجردي، معاون برنامه ريزي كشوري طرح ملي رفاه كارت برگزار و ارائه خدمات این طرح به صورت رسمی در استان آغاز شد.

رفاه کارت، کارتي الکترونيکي است که با هدف شکل گيري شبکه هاي اقتصادي، هدفمند و مقرون به صرفه، براي تامين نيازهاي سبد خانوار بازنشستگان در بخش‌هاي گوناگون بيمه و درمان، کالا و خدمات، ورزشي و گردشگري طراحي شده است.

معاون برنامه ريزي كشوري طرح ملي رفاه كارت در این مراسم با بیان این که خراسان شمالي بعد از استان گلستان دومين استان كشور است که در آن طرح ملي رفاه كارت اجرا می‌شود، اظهار داشت: هدف اصلي در اجراي طرح ملي رفاه كارت خدمت به جامعه بازنشستگان است كه اين قشر مي تواند از خدمات مختلف اين طرح بهرمند شود.

مرتضی دستجردی با بيان اينكه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در اين طرح 25 خدمت به قشر بازنشستگان ارائه مي‌شود افزود: علاوه بر خود فرد بازنشسته افراد خانواده وي نيز مي توانند از خدمات این طرح بهره مند شوند.

دستجردي با بيان اينكه رفاه كارت دو ركن اصلي به همراه دارد، بيان داشت: اين كارت بين بازنشستگان و تامين كنندگان ارتباط برقرار مي‌كند.

وي با توضيح اينكه رفاه كارت داراي اعتبار اوليه دو ميليون ريال بلاعوض و قابل شارژ است، مبالغ شارژ مجدد رفاه كارت را 500 هزار ريال، يك ميليون ريال، دو ميليون ريال و چهار ميليون ريال عنوان كرد.

این مسئول همچنين در خصوص تخفيفات ويژه اين كارت نیز گفت: بازنشستگان با داشتن رفاه كارت مي‌توانند در چهار بخش كالا و خدمات، درماني، فرهنگي و ورزشي و گردشگري از تخفيفات ويژه بهره مند شوند.

دستجردي افزود: اين كارت بازنشستگان كشوري، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

وي در خصوص چشم اندازهاي اين كارت اظهار داشت: رفاه كارت شامل يك شبكه هوشمند اقتصادي است كه از طريق آن قدرت خريد بازنسشته ارتقاء مي يابد از اين جهت مسئولين بايد در اجراي اين طرح همكاري و دقت نظر بيشتري داشته باشند.

دستجردي با اشاره به اينكه اين طرح در حال حاضر در استان هاي زنجان، اراك، قم، گلستان و خراسان شمالي اجرا مي شود گفت: خراسان شمالي در حال ثبت نام از متقاضيان است و استان گلستان نيز اين طرح را به صورت كامل اجرايي كرده است.

به گفته وي سه استان زنجان، اراك و قم در حال انعقاد قرار داد هستند و به زودی طرح ملی رفاه کارت در این استان ها نیز آغاز خواهد شد.

اين مسئول عنوان كرد: در حال حاضر با 50 مركز در خراسان شمالي براي نصب دستگاه رفاه كارت از سوي خانه مهر بازنشسگان اين استان قرار داد منعقد شده است.

معاون برنامه ريزي كشوري طرح ملي رفاه كارت در خاتمه اظهار كرد: با اجراي اين طرح در استان گلستان 12 هزار نفر بازنشسته كشوري و پنج هزار نفر بازنشسته تامين اجتماعي تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند.