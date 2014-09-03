یک رسانه غربی مدعی بن بست در تحقیقات آژانس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتد پرس در خبری به نقل از منابع ناشناس مدعی شد که تحقیقات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ادعای کار کردن ایران بر روی ساخت بمب اتمی با وقفه روبرو شده است.

در این گزارش که ظاهرا با هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تهیه شده است به نقل از دیپلمات هایی که از آنها نام برده نشده است ادعا شده است: تحقیقات جدید درباره تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی با مشکل مواجه شده است و محققان به اطلاعاتی بیشتری از آنچه یک دهه قبل در آغاز تحقیقات داشتند دست نیافته اند امری که موجب ناامیدی آمریکا برای دستیابی به توافق هسته ای تا ماه نوامبر می شود.

در این گزارش آمده است: دو هفته قبل وقتی که یوکیا آمانو در تهران بعد از دیدار با حسن روحانی گفت تهران تعهدات محکمی داده است، انتظارات و توقعات برای شکسته شدن این بن بست چند ساله بسیار بالا رفته بود.

بنا بر این گزارش سخنگوی آژانس از اظهار نظر در این خصوص خوداری کرده است.

در پی برخی اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران تلاش هایی را برای ساخت بمب اتمی انجام داده است، بعد از گذشت یک دهه از طرح این اتهام جمهوری اسلامی ایران با هدف شفاف سازی در این خصوص

در ماه فوریه با آژانس درباره انجام تحقیقات جدید توافقاتی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران اطلاعات ارائه شده در خصوص به آژانس را اطلاعاتی غلط می داند که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا تحریف شده است.