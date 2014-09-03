به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، حجتالاسلاموالمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی پیامی به سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، رهگیری و انهدام پهپاد جاسوسی و متجاوز رژیم صهیونیستی توسط این نیرو را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
سردار فرمانده محترم نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برادر ارجمند سرتیپ پاسدارامیرعلی حاجی زاده (زید عزه)
باسلام و تحیات؛
رهگیری و انهدام «پهپاد جاسوسی و متجاوز رژیم صهیونیستی» توسط «نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بار دیگر اقتدار و آمادگیهای همه جانبه دفاعی فرزندان ولایت فقیه و ملت شریف ایران برای مقابله سریع و قاطع با هرگونه تهدید علیه انقلاب و میهن اسلامی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که جغرافیای کشور عزیز ما عرصه جولان دشمنان نیست.
این اقدام قاطعانه و افتخار آمیز باردیگر اشراف اطلاعاتی و برتر پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور برای مواجهه با هرگونه تهدید و تعرض دشمنان ایران انقلابی و مقاوم را متبلور ساخت.
تردیدی نیست این هوشمندی و صلابت بی نظیر که امروز فراتر از جغرافیای جمهوری اسلامی الگوی سرنوشت سازی فرا روی ملتهای حق طلب و آزاده در عرصههای مقاومت و ایستادگی قرار داده است برای همیشه هدایتگر آنان در صحنههای نبرد حق علیه باطل بوده و درسهای سخت و عبرت آموزی را به اصحاب شیطان و اردوگاه کفر و الحاد جهانی خواهد داد.
این دستاورد بزرگ و خجسته که پیروزی نوینی بر نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل به شمار میرود را به مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنهای عزیز (مدظله العالی)، ملت رشید ایران، جنابعالی و سایر فرماندهان، کارکنان فهیم، مومن و ولایتمدار و متخصصین نیروی هوافضای سپاه تبریک عرض نموده و تداوم موفقیتهای فاخر و الهام بخش عزیزان را از ذات اقدس ربوبی مسئلت مینمایم.
والسلام علکیم
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
علی سعیدی
پیام نماینده ولی فقیه در سپاه؛
انهدام پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی نشان دهنده آمادگی سپاه برای مقابله با تهدیدات دشمن است
نماینده ولی فقیه در سپاه طی پیامی به فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، رهگیری و انهدام پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را نماد اقتدار و آمادگیهای دفاعی این نیرو دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، حجتالاسلاموالمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی پیامی به سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، رهگیری و انهدام پهپاد جاسوسی و متجاوز رژیم صهیونیستی توسط این نیرو را تبریک گفت.
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