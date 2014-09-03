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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

جهانگیری خبر داد:

گردهمایی صاحبان صنایع برای برگزاری نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز

گردهمایی صاحبان صنایع برای برگزاری نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی از گردهمایی صاحبان صنایع برای برگزاری نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانگیری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سلسله نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز اظهار داشت: بیش از 400 نفر از کارشناسان صنایع استان در این نشست‌ها حضور دارند که مشاوران ستاد ویژه فناوری نانو، اعضای هیات علمی و تعدادی از مدیران و مشاوران شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مباحث مرتبط با این نشست‌ها را در طول مدت برگزاری آن ارایه خواهند کرد.

وی ادامه داد: این نشست‌ها به همت دفتر آموزش و پژوهش استانداری، ستاد ویژه فناوری نانو کشور و خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از امروز (چهارشنبه) به مدت دو روز در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

جهانگیری افزود: در عصر کنونی که عصر ارتباطات و فناوری های نانو است، آشنایی با فناوری نانو واجب بوده و طی این نشست ها که با حضور گروه‌های مختلف از صاحبان صنایع و کارشناسان تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی استان برگزار می‌شود، مباحث تخصصی مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این نشست‌ها همچنین دستگاه‌ها و محصولات مرتبط با فناوری نانو به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به مخاطبان این نشست ها گفت: صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و خودرو، صنایع نفت، گاز، صنایع  و نیروگاهی، صنایع پلاستیک و پلیمر، صنایع نساجی، چرم و فرش و صنایع غذایی و کشاورزی مخاطبان این نشست‌ها هستند.

کد مطلب 2363726

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