به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانگیری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سلسله نشست‌های تخصصی فناوری نانو در تبریز اظهار داشت: بیش از 400 نفر از کارشناسان صنایع استان در این نشست‌ها حضور دارند که مشاوران ستاد ویژه فناوری نانو، اعضای هیات علمی و تعدادی از مدیران و مشاوران شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مباحث مرتبط با این نشست‌ها را در طول مدت برگزاری آن ارایه خواهند کرد.

وی ادامه داد: این نشست‌ها به همت دفتر آموزش و پژوهش استانداری، ستاد ویژه فناوری نانو کشور و خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از امروز (چهارشنبه) به مدت دو روز در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

جهانگیری افزود: در عصر کنونی که عصر ارتباطات و فناوری های نانو است، آشنایی با فناوری نانو واجب بوده و طی این نشست ها که با حضور گروه‌های مختلف از صاحبان صنایع و کارشناسان تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی استان برگزار می‌شود، مباحث تخصصی مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این نشست‌ها همچنین دستگاه‌ها و محصولات مرتبط با فناوری نانو به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به مخاطبان این نشست ها گفت: صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و خودرو، صنایع نفت، گاز، صنایع و نیروگاهی، صنایع پلاستیک و پلیمر، صنایع نساجی، چرم و فرش و صنایع غذایی و کشاورزی مخاطبان این نشست‌ها هستند.