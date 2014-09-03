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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

صفر زاده:

طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در 10 استان در حال اجراست

طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در 10 استان در حال اجراست

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه عمران سازمان امور عشایر کشور از اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در 10 استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرولی صفرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در 10 استان گفت: اجرای این طرح از دو سال گذشته آغاز شده که شامل پرواربندی و سایر اقدامات است.

وی ادامه داد: این طرح باهدف جلوگیری از ورود دام نارس عشایر به باراز اجرایی شده و در عین حال از سوء استفاده دلالان نیز جلوگیری می‌کند.

صفرزاده هدایت این طرح را به عهده دولت دانست و افزود: طرح گفته شده توسط مردم اجرا شده و سپس بازاریابی آن به وسیله تشکل‌ها و اتحادیه‌های عشایری صورت می گیرد.

وی از اختصالص مبلغی برای این طرح از محل منابع صندوق عشایری خبر داد و اذعان داشت: برای اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز در کرمان 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه عمران سازمان امور عشایر کشور یادآور شد: با اجرای این طرح در کرمان سه هزار راس دام پرواربندی شده است.

کد مطلب 2363727

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