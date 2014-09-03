40 میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان دیر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دیر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای اجرای تعهدات صنعت نفت در توسعه محیط پیرامونی صورت گرفته است و برنامههای مهمی دیگری را نیز در دست اجرا داریم.
وی بیمارستان 32تختخوابی دیر را به عنوان یکی از طرحهای بسیار مهم در دست اجرا در شهرستا دیر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این بیمارستان دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است که تاکنون 40 میلیارد ریال برای آن پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: آماده هستیم تا در صورت ارائه صورت وضعیت کار توسط پیمانکار طرح، نسبت به پرداخت هزینهها اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی همچنین از اقدامات صورت گرفته برای اجرای بزرگراه دیر - بوشهر خبر داد و افزود: احداث این بزرگراه در 14قطعه طراحی و برنامه ریزی شده که پنج قطعه از آن در شهرستان دیر واقع است و وزارت نفت تعهدات خود را در قبال این طرحها انجام داده است.
تامین اعتبار تعهدات پروژههای توسعه مناطق پیرامونی
یوسفی اضافه کرد: اورژانس هوایی دوراهک و بزرگراه وفاق نیز از جمله طرحهای مهم در دست اجرا است که امیدواریم شاهد تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها باشیم.
وی ادامه داد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان نماینده صنعت نفت آماده است تا در صورت عملیاتی شدن تعهدات دستگاههای اجرایی متولی پروژههای توسعهای در محیط پیرامونی، اعتبارات باقی مانده از اجرای طرحهای نیمه تمام را پرداخت کند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و فرمانداری دیر برای تسریع در رفع موانع اجرای این پروژه ها تشکیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: پیگیری هایی را در مرکز نیز برای پیگیری این طرحها خواهیم داشت امروز برای اینکه بتوانیم به خوبی در جریان وضعیت این طرحها قرار بگیریم، از وضعیت اجرای این طرحها بازدید کردیم.
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