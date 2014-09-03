خادمان آستان قدس رضوی از پدر دو شهید در تبریز عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خادمان آستان قدس رضوی که برای حضور در جشن های "زیر سایه خورشید" در آذربایجان شرقی حضور یافته اند، از پدر دو شهید علی و ایوب ذاکری و بیماران بیمارستان شمس عیادت کردند.

بر اساس این گزارش، کاروان رضوی بعد از این برنامه در منزل شهیدان محمد حسین و محمد علی قاری راثی حضور یافتند و از خانواده معظم شهدا دیدار کردند.

قبل از این برنامه خادمان قدس رضوی با فداییان ولایت پادگان الزهرای سپاه عاشورا بازدید کرده بودند.

شایان ذکر است خادمان حرم مطهر رضوی ساعت 11:15 صبح چهارشنبه در میان استقبال پرشور مردم ولایت مدار و دوستدار اهل بیت (ع) تبریز وارد فرودگاه بین المللی شهید مدنی این شهر شدند تا بدین ترتیب مراسم و جشن های ویژه دهه کرامت در آذربایجان شرقی آغاز شود.

گفتنی است رئیس کانون جوانان رضوی آذربایجان شرقی از برگزاری 30 برنامه متنوع معنوی همزمان با دهه کرامت و با حضور این خادمان در استان خبر داد و گفت: جشن های دهه کرامت با عنوان "زیر سایه خورشید" در استان از 12 تا 16 شهریور و با حضور خادمان رضوی برگزار خواهد شد.