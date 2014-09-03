بقاع متبرکه زنجان به مراکز فرهنگی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت امامزادگان در شهرستان طارم با بیان اینکه مردم استان زنجان، مردم ولایتمدار و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند، پیشنیه فرهنگی استان زنجان را یادآور شد و افزود: برای مقابله با چالش های فرهنگی جامعه باید از عامل دین به عنوان اثرگذاترین و اساسی ترین عامل استفاده برنامه ریزی شده صورت بگیرد.



وی با اشاره به اینکه تشیع مدیون امام جعفر صادق(ع) و فرزندان بزرگوارش است ادامه داد: امیدواریم بقاع متبرکه استان زنجان به قطب فرهنگی تبدیل شوند.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه عصاره ناب محمدی در ولایت تجلی پیدا می‌کند و افزود: ملت جمهوری اسلامی ایران اسلام را با ولایت قبول کرده است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:در کشور ایران به برکت نظام اسلامی محدودیتی بابت ترویج و تبلیغ اسلام وجود ندارد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه استان زنجان در حوزه فرهنگی از توانمندیها و قابلیت های خوبی برخوردار است، رویکرد موجود در حوزه فرهنگ را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید توجه جدی به قابلیت های فرهنگی استان صورت گیرد.