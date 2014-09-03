ساماندهی منظومه های روستایی کشور از ساوجبلاغ آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو در نشست مشترک خود که بعد از ظهر چهارشنبه با فرماندار ساوجبلاغ، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز، بخشداران مرکزی، چندار و چهار باغ از اجرایی شدن بند ح ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه بصورت پایلوت از ساوجبلاغ خبر داد.



وی گفت: در این شهرستان به عنوان پایلوت در کشور، ساماندهی روستاها را اجرا خواهیم کرد.



معاون بنیاد مسکن کشور افزود: بهسازی معبر روستاها، رفع مشکل ورودی لشگرآباد، افزایش حریم روستاها و بازنگری طرح هادی از جمله مواردی است که در ساوجبلاغ بازنگری می شود.



وی افزود سال جاری پایان تمامی طرح های هادی روستایی به پایان می رسد و ما برای این طرح 700میلیون اعتبار گذاشته ایم



فرماندارساوجبلاغ نیز با درخواست افزایش حریم روستاها گفت:متاسفانه برخی ازافزایش محدوده روستاها موجب انتفاع برای افراد خاصی بوده که با مطالعه باید نسبت به افزایشی که برای کل مردم روستا موثر باشد،اعمال گردد.



وی افزود:ساماندهی وافزایش واجرای طرح هادی در بسیاری از روستاها به شدت ضروری است که بنیادمسکن باید به آن اهتمام ویژه ای نماید.



مدیرکل بنیادمسکن استان البرز هم در این گفت: برای ارتقاء سطح شعبه درساوجبلاغ با وزارت خانه مکاتبه می کنیم تا درصورت تایید این امر محقق شود.



درادامه حاضران با حضور در روستای قاسم آبادآقا از پروژه های بنیادمسکن دراین روستا بازدید کردند.







