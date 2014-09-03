تبلور عيني خدمت به مردم اجرای طرح هجرت و اردوهاي جهادي است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدين عصر چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی از اردوهای طرح هجرت شهرستان سمنان طی سال جاری در محل فرمانداری، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص بسيج سازندگي و اردوهاي هجرت اظهار داشت: تقويت مباني اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و تقويت روحيه مشاركت جوانان در فعاليت هاي عمراني، مشاركت پذيري همراه با غني سازي اوقات فراغت از اهداف اجراي طرح هجرت 3 است كه با مشاركت بسيجيان دانش آموز و دانشجو در مدارس و مراكز آموزشي در تابستان امسال برگزار شد.

وی تصريح كرد: با توجه به هجمه دشمنان در تخريب مبنا و ارزشهای نظام و بي تفاوت نشان دادن نوجوانان و جوانان به آرمان هاي نظام در جنگ نرم – برگزاري اردوهاي مشاركتي بسيجيان با اهداف همچون طرح هجرت مي تواند ضمن هويت بخشي به جوانان و شكوفايي استعدادهاي آنان، جوانان را براي آينده كه تصميم ساز در اين نظام خواهند بود توانمند سازد.

فرماندار شهرستان سمنان هرگونه خدمت به مردم را از توفيقات الهي برشمرد و گفت: تبلور عيني خدمت به مردم را مي تواند در اردوهاي جهادي بسيجيان مشاهده كرد كه همانا اين موضوع از تاكيدات مقام معظم رهبري است.

سعدالدین سازمان بسیج را تشکل بزرگ معنوی و دینی در نظام دانست که در صحنه های مختلف کارکردهای متفاوتی داشته و خدمات مناسبی را به مردم ایران ارائه کرده و منشا خیر و برکات زیادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بوده است.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را ترویج و توسعه فرهنگ کار در نسل جوان و آموزش و مهارت آموزی در بخش های مختلف مورد نیاز جامعه دانست که برگزاری اردوهای جهادی بخشی از ترویج این فرهنگ است.

فرماندار شهرستان سمنان همچنین به حمایت رئیس جمهور از طرح هجرت بسیجیان اشاره و تصریح کرد: در راستای اجرای بهتر طرح هجرت در شهرستان اقدامات مختلفی انجام خواهد شد.

وی تعین عرصه های مورد نیاز در بخش های مختلف برای برگزاری اردوهای جهادی در حوزه شهرستان، استفاده بهینه از اعتبارات موجود، کمک اعتباری به اردوهای جهادی از سرجمع اعتبارات شهرستانی، تعیین اولویت های کاری بر اساس تدوین تقویم زمانی اقدامات، توجه به مباحث فرهنگی در نقاط اجرای طرح هجرت را از جمله اقدامات برشمرد و گفت: انعقاد قرارداد با ادارات در اجرای طرح های عمرانی، کشاورزی، پیگیری اجرای طرح آبرسانی روستاهای شرق سمنان با همکاری بسیج سازندگی از دیگر موارد است.

سرهنگ مجیدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمنان نیز در این جلسه با گزارشی از اقدامات بعمل آمده سازماندهی نیروهای انسانی ماهر و برنامه ریزی و پشتیبانی اجرای طرح های مختلف را با همکاری ادارات و بویژه آموزش و پرورش در طرح هجرت منشا خدمات زیادی در شهرستان دانست که مورد استقبال جوانان و خانواده ها قرار گرفته است.

طرح هجرت با مشاركت دانش آموزان و دانشجویان بسيجي در فعاليت هاي عمراني فضاهاي آموزشي با همكاري بسيج سازندگي، نوسازي مدارس، تربيت بدني و آموزش و پرورش و بسيج دانش آموزي در حال برگزاری است.