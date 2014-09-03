به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مالکی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح راه روستایی مزار شاه سلیمان علی شهرستان خوسف با بیان اینکه 13 کلیومتر راه روستایی مزار شاه سلیمان علی آسفالت و احداث شده است، افزود: در زمینه اجرای این پروژه 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل راه مزار شاه سلیمان علی 15 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، افزود: اگر تا پایان سال جاری به این پروژه اعتبار اختصاص یابد احداث راه مزار شاه سلیمان علی به اتمام می‌رسد.

مالکی مبلغ نخست قرارداد احداث و آسفالت راه روستایی مزار شاه سلیمان علی را حدود 25 میلیارد ریال دانست و افزود: کارفرما و دستگاه نظارت این پروژه اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و مدیریت ساخت و توسعه راه‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد 46 ابنیه فنی و دستگاه پل و آب‌نما از مشخصات فنی این پروژه است، افزود: در زمینه اجرای این پروژه 70 هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی عرض تمام شده راه آسفالته را هشت متر و عرض آسفالت را شش متر عنوان کرد و افزود: حجم آسفالت احداث و آسفالت راه روستایی مزار شاه سلیمان علی 10 هزار تن است.

مالکی در پایان یادآور شد: با افتتاح این پروژه تعداد هشت روستا از امکانات آن بهره‌مند می‌شوند که برای تکمیل آسفالت راه روستایی مزار شاه سلیمان علی 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.