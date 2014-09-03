در زمینه عفاف و حجاب به دولت و نهادهای فرهنگی تذکر داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسن ممدوحی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری امروز بعد از ظهر در اختتامیه شانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز چه مطالب و مباحثی مطرح شد اظهار داشت: مطالب مطرح شده مربوط به بخش خاصی نبود و به طور کلی تمام مباحث سیاسی، اجتماعی، فرنگی و... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اقدامات فرهنگی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟، گفت: تذکری در زمینه عفاف و حجاب به دولت و تمام نهادهای فرهنگی داده شد که بسیار مفید بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: کشور ما دارای آرامش و امنیت است و این مهم، مرهون تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی است.