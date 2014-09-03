14 درصد جرائم در استان سمنان متعلق به سرقت وسایط نقلیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود رسولی فر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک استانی مبارزه با سرقت افزود: در بخش سرقت خودرو، پراید مدل 85 به پایین به دلیل نداشتن سیستم ایمنی مناسب و ایموبلایزر به سهولت توسط سارقان به سرقت می رود.

وی از شرکت های خودروساز خواست در ساخت خودرو به موارد ایمنی توجه بیشتری نشان دهند.

کشف 85 درصدی سرقت خودرو در استان سمنان

دبیر قرارگاه مشترک مبارزه با سرقت استان سمنان همچنین از شهروندان درخواست کرد: خودروی خود را به تجهیزات ایمنی مانند سامانه دزدگیر مطمئن و قفل فرمان و پدال مجهز کنند و از گذاشتن مدارک، وجه نقد، وسایل قیمتی و کیف در درون وسیله نقلیه خودداری کنند.

رسولی فر از کشف 85 درصدی سرقت خودرو در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: با تلاش و پیگیری های مضاعف و نیز اجرای طرحی ویژه، کشف باقی خودروهای سرقتی به طور جدی در دستور کار است.

وی سیستم ایموبلایزر (سوییچ های رمزدار)، قفل های پدالی و عصایی و دزدگیرهای معتبر از جمله تجهیزاتی عنوان کرد که استفاده از آن را در پیشگیری از سرقت موثر است.

دستگیری سارق تبعه افغان و اعتراف به 17 فقره سرقت در گرمسار

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار نیز در این نشست از دستگیری یک سارق معتاد تبعه افغانستان خبر داد که به انجام 17 فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرده است و افزود: این سارق با تلاش ماموران انتظامی لجران گرمسار دستگیر شده است.

سرهنگ سیدعلی اکبر میری گفت: متهم فردی با هویت (ع . ز) 32 ساله اهل افغانستان ساکن یکی از روستاهای گرمسار است که در تحقیقات این فرد به 16 فقره سرقت اماکن خصوصی و یک فقره سایر سرقت ها اعتراف کرد.

وی، ارزش اموال سرقتی را نزدیک به 68 میلیون ریال بیان کرد و اظهار داشت: متهم اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد و اموال سرقتی را به ضایعاتی فروخته و با پول آن مواد تهیه می کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار در خاتمه با بیان اینکه بیشتر جرایم خرد توسط معتادان انجام می شود بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس توسط مردم تاکید کرد.