مالکی : عراق سکوی جنگ جهانی علیه تروریسم است/داعش قرآن را هم تحریف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الغدپرس، نهله حسین نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با داوطلب شدن تلعفری های آواره در کربلا و تشکیل نیروی پلیس محلی برای آزاد سازی تلعفر موافقت کرده است.

وی افزود:مرکز آموزشی در النعمانیه و الابراهیمی و اردوگاه المحاویل در استان بابل دایر شده است تا نیروهای مردمی را آماده مبارزه با داعش و آزاد سازی شهر تلعفر کند.

از سوی دیگر وزارت دفاع آلمان اعلام کرد: تعداد نظامیان آلمانی در شمال عراق در اربیل بیش از شش نفر نیست و آنها اقدام به هماهنگی مدنی و نظامی کمکهای ارسالی برلین به شمال عراق در نزدیکی اربیل می کنند و در درگیری در شمال عراق دخالت ندارد.

این درحالی است که منابع امنیتی عراقی از کشته شدن محمد الربیعی معاون استاندار دیالی و پنج نیروی مردمی در درگیری های مسلحانه در نزدیکی آمرلی خبر دادند.

همزمان نوری المالکی در سخنانی گفت: جهانیان متوجه خطر داعش و در برابر آن متحد شده اند.عراق سکوی جنگ جهانی علیه داعش و تروریسم خواهد بود.داعش از تسلط بر منطقه جدید عاجز شده و در حال فرار از برخی مناطق است.

وی افزود: جنایت اسپایکر با مشارکت برخی اهالی منطقه ای که پایگاه در آن وجود دارد رقم خورده است.این جنایت یکی ازبزرگترین جنایات داعش است.

از سوی دیگر عمر عبدالله الجبوری عضو شورای عشایر نینوا اعلام کرد: عشایر مردمی و نظامیان سابق که به نیروهای عشایری پیوسته اند شروع به اقدام علیه داعش در برخی مناطق نینوا کرده اند.آنها با کارگذاشتن مواد منفجره در مسیر داعشی ها برخی از سرکرده های آنها را به هلاکت رسانده اند.

الجبوری تاکید کرد: افسران جدا شده از داعش اطلاعات کافی از داعش و هسته های مخفی آن در نینوا دارند و به عشایر نینوا وعده انتقام داده اند.

این درحالی است که عقیل الزبیدی نماینده وابسته به حزب فضیلت گفت: کشتار عراقی ها در موصل، صلاح الدین، الانبار و دیالی ارتباطی به دین اسلام ندارند.این عاقلانه نیست که مدعیان اسلام، زنان را در بازار بردگان بفروشند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در صلاح الدین اعلام کرد: نسخه تحریف شده قرآن کریم در یکی از مخفیگاههای داعش در صلاح الدین کشف شده است به طوری که برخی آیات را اضافه و برخی دیگر را کم کرده اند.

این در حالی است که وزارت کشور عراق با صدور بیانیه ای از بازپس گیری منطقه الحامضیه در شرق الرمادی و هلاکت تعدادی از تروریستهای داعش خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور آمده است: نیروهای ارتش با حمایت نیروهای شورای بیداری بر منطقه الحامضیه در شرق الرمادی مسلط شدند.در درگیری های شدید در این منطقه با داعش، 13 داعشی به هلاکت رسیدند. 9 خودرو نیم تُن مهمات به آتش کشیده شد. یک منبع امنیتی در نینوا نیز از ادامه حملات جنگنده های آمریکایی به مراکز داعش در مرکز موصل خبر داد.