به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی ادامه مبارزه علیه گروه تروریستی داعش خبر داد.

وی اعلام کرد: حملات هوایی علیه داعش موفقیت آمیز بوده و در بهبود وضعیت امنیتی عراق تاثیر داشته است.

رئیس جمهور آمریکا پس از اعدام "استیون سوتلوف" دومین خبرنگار آمریکایی توسط داعش، افزود: آمریکا تسلیم ارعاب آنها نخواهد شد.

وی همچنین در موضوع اوکراین، اظهار داشت: ناتو باید پیام تایید روشن و واضحی را برای اوکراین بفرستد.

ادعای اوباما مبنی بر مبارزه با داعش در حالی است که یک عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد داعش را خود آمریکایی ها برای فتنه افکنی و پیشبرد اهداف خود ایجاد کرده اند.