به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی، ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم، با اشاره به جامعیت دین اسلام، گفت: اگر انسان به مبانی و آموزههای اسلامی عمل کند، به سعادت خواهد رسید.
وی انحرافات اجتماعی و اخلاقی را نشانه دوری از ارزشهای اسلام دانست و بر ضرورت توجه جامعه به ویژه جوانان به دستورات اسلام تاکید کرد.
استاد برجسته حوزه در ادامه به مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: اگر این نوع برنامهها در دانشگاها اجرا شود، قطعا بیشتر مشکلات اخلاقی و اجتماعی برطرف خواهد شد، البته تحقق این مهم که رضایت خدا و اهل بیت(ع) را نیز به همره خواهد داشت، نیازمند اراده و همت جدی مسئولان است.
افزایش آمار طلاق نشأت گرفته از فرهنگ غرب است
وی، وجود مشکلات اجتماعی و افزایش آمار طلاق را نشأت گرفته از فرهنگ غرب دانست و ادامه داد: بدون تردید دشمنان با اجرای برنامههای مدون، به دنبال این مسئله هستند که دانشگاهها و جوانان به سمت انحرافات حرکت کنند. مسئولان باید با برنامه ریزی دقیق این نقشه شوم را خنثی کنند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله علوی گرگانی همچنین به موضوع اشتغال زنان در ادارات اشاره کرد و گفت: زنان باید اهتمام ویژهای به تربیت دینی فرزندان داشته باشند و آن را در اولویت قرار دهند تا جامعه سالمی داشته باشیم.
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