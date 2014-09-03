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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۲۰

اردوغان از کاخ ریاست جمهوری نقل مکان می کند

اردوغان از کاخ ریاست جمهوری نقل مکان می کند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جدید ترکیه قصد دارد رسم 91 ساله روسای جمهور ترکیه را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان قصد ندارد در کاخ ریاست جمهوری جانکایا واقع در ارتفاعات آنکارا اقامت کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری جدید ترکیه اعلام کرد او قصد دارد از کاخی که از 91 سال پیش به روسای جمهوری این کشور اختصاص دارد، نقل مکان کند.

بنا بر این گزارش رسانه های ترکیه ، وی قصد دارد به ساختمان جدیدی که برای نخست وزیر ساخته شده است نقل مکان کند.

در این صورت احمد داوداوغلو نخست وزیر جدید ترکیه دفاتر خود را در کاخ ریاست جمهوری جانکایا مستقر خواهد کرد.

مجتمع جدید دارای 1000 اتاق در زمینی به مساحت 200  هزار متر مربع در حومه آنکارا در حال احداث است ، پروژه ای که با مخالفت طرفداران محیط زیست مواجه شد و دولت اردوغان بدون توجه به اعتراضات و حکم دادگاه به ادامه ساخت آن پرداخت.
 

کد مطلب 2363775

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