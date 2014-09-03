نگاه به مقوله حفظ محیط زیست در کشور تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی بعد از ظهر چهار شنبه در همایش تجلیل از محیط بانان نمونه منطقه چهار کشور و برگزیدگان سومین جشنواره ملی محیط زیست در آموزه های رضوی منطقه چهار افزود: محیط بانی مسئولیت و ماموریتی بسیار سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: برای استفاده بهینه و مطلوب دیگران از محیط زیست باید از حق خود گذشت کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس جوانان ایران اسلامی از جان خود گذشتند تا دیگران با آرامش زندگی کنند و هیچ ادعایی هم در این خصوص نداشتند.

وی ادامه داد: استان زنجان در حفاظت از محیط زیست می تواند الگویی برای سایر استان های کشور واقع شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: محیط زیست این استان نباید به گونه ای اداره شود که باعث رنجش و جابجایی اهالی روستاهای آن مناطق شود.

همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با اشاره به برگزاری دو دوره قبلی این جشنواره در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی گفت: نامگذاری روز تولد امام رضا(ع) به نام روز محیط بان، فرصت مناسبی است برای تجلیل از دوستداران محیط زیست تا زحمات آنها را ارج نهیم.

محمدپور، با بیان اینکه امروزه محیط زیست به بحرانی فراگیر در جوامع تبدیل شده است، افزود: نباید نگاه ابزاری به طبیعت که منشا حیات زندگی است داشته باشیم و در صورت بی تفاوتی چشم انداز تیره و تاری برای محیط زیست رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه باید جنگ با طبیعت به آشتی با آن تبدیل شود،افزود: باید با برنامه ریزی تلاش کنیم تا رابطه ای دوستانه جدید بین طبیعت و انسان به وجود بیاید تا برای بقای حیات برای نسل های آینده قدم برداریم.

محمدپور نقش محیط بانان را در خدمت به حیات وحش و محیط زیست بسیار تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: محیط بانان تنها با عشق به مواهب خداوندی با کمترین توقع و دستمزد در گرما و سرما برای پاسداری از محیط زیست گام برمی دارند و در این راه جان خود را فدا می کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، محیط بانی را شغلی طاقت فرسا اعلام کرد و مسئولیت آنها را در قبال محیط زیست نسبت به سایر افراد چشمگیر دانست.

رئیس دبیرخانه ملی سومین جشنواره ملی محیط زیست در آموزه های رضوی منطقه 4 کشور، با اشاره به تغییر در سیستم اکولوژیک جهانی و در معرض انقراض قرار گرفتن برخی گونه ها ادامه داد: این جشنواره فرصت مناسبی است برای ارج نهادن به تلاش های محیط بانان و دوستداران محیط زیست که به عنوان میراث داران طبیعت از هیچ زحمتی در این راه فروگذار نیستند.