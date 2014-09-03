آيت اله جباری بيدار و در خط ولايت فقيه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در جمع مردم عزاداری بهشهر افزود: اين عالم ارزشي بيش از سه دهه خدمات شايان به اسلام و مسلمین ارائه كرد و تا آخرين لحظات عمر با بركتشان در خط ولايت بودند.

وی با بيان اينكه فقدان وجود نازنين اين بزرگوار ضایعه ای عظيم براي مازندران و كشور است يادآور شد: خدماتي كه اين بزرگوار از دوران قبل انقلاب تا كنون به اسلام و ايران اسلامي كردند بيانگر اهتمام ويژه ايشان به اسلام و مسلمين بود.

نماينده ولي فقيه در مازندران ادامه داد: ايشان از سال 42 وارد انقلاب و حركتهاي انقلاب شده و حضور ايشان بعنوان انقلابي تنها به بعد از انقلاب خلاصه نشده بلكه از قبل از انقلاب ايشان انقلابي مجاهد بودند.

آيت اله طبرسي با بيان اینکه بیش از 65 سال از حوزه علميه كوهستان، قم و مازندران افتخار رفاقت و دوستی با اين عالم بزرگوار را داشتم ادامه داد: با صراحت می‌توانم ادعا کنم جزء خير و خوبي و خدمت به اسلام و ولایت‌مداری از ایشان چیزی ندیدم.

وي گفت: من هم امروز چون خانواده آيت الله جباري صاحب عزا هستم و به دليل رفاقت و نزديكي مواضع فكري داغدار و عزادار هستم و اميدواريم كه خداوند ايشان را رحمت كند و صبر به بازماندگان و خانواده و فرزندان بزرگوارشان عطا كند.

حجت الاسلام سيد ضياء الدين جباري فرزند آيت الله جباري (ره) نماینده فقیه مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: من به نمايندگي از بيت آيت اله جباري از حضور گسترده شما مردم ولايتمدار و انقلابي تشكر مي كنم شما خانواده آيت الله جباري را شرمنده كرديد.

وي افزود: مرحوم پدر سالهاي سال تنها براي ولايت و اسلام و گسترش اسلام تلاش كردند و حضور پرشكوه شما مردم قدرداني از خدمات 34 ساله ايشان در مقام امامت جمعه بهشهر و همچنين نماينده مردم مازندرزان در خبرگان رهبري از سال 75 تاكنون جاي قدرداني دارد.

حجت الاسلام جباري ادامه داد: از همه علما و فضلا و مرجعيت، آيات عظام طبرسي و نظري، ائمه جمعه و جماعات، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، مسئولين كشوري و لشكري، نمايندگان دفاتر مراجع تقليد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، نمايندگان مجلس ، استاندار مازندران و مديران كل و مسئولان و همه مردم ولايي مازندران و استانهاي همجوار و دلدادگان آيت الله جباري براي حضور در اين مراسم تشكر و قدرداني مي كنم.

پيكر پاك آيت الله جباري امروز چهارشنبه 12 شهريورماه 93 بنابر وصيت ايشان در جوار شهداي گمنام در مصلي بهشهر به خاك سپرده شد.

مراسم سوم و هفتم ایشان نیز روز جمعه 14 شهريور ماه در مصلي بهشهر برگزار مي شود. همچنين اقامه نماز جمعه اين هفته بهشهر با تصميم شوراي سياستگذاري توسط حجت الاسلام حسيني ركاوندي امام جمعه موقت بهشهر اقامه و در اسرع وقت امام جمعه بهشهر معرفي مي شوند.