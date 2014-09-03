به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در همايش بين‏‌المللي "نقش كريدورهاي حمل و نقل و ترانزيت در تامين همكاري‏‌هاي بين‏‌المللي و توسعه پايدار" در عشق آباد تركمنستان سخنراني مي كرد با اشاره به خط راه آهن ايران - تركمنستان - قزاقستان، اظهار داشت: اين خط آهن دالان دسترسي به روسيه و اروپا خواهد بود و موقعيت جغرافيايي ايران اين فرصت را براي كشورهاي منطقه فراهم كرده است.

وی افزود: با راه‌اندازي خط ريلي شمال به جنوب، آسياي مركزي به خليج فارس نيز متصل خواهد شد و فرصت مناسبي براي توسعه و گسترش روابط و همكاري‌هاي اقتصادي ميان كشورهاي مشاركت كننده در آن ايجاد خواهد كرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اينكه ايران خواستار بهبود گمرك و سامانه حمل و نقل منطقه است، افزود: ايران 50 هزار كيلومتر جاده زميني و ريلي دارد و با اجراي طرح‌هاي بزرگ زيربنايي در عرصه صنعت حمل و نقل و ترانزيت، قصد دارد جهشي قابل توجه در اين صنعت داشته باشد.

آخوندي ابراز داشت: ايران قصد دارد ظرف 5 سال آينده، ميزان ترانزيت كالا را 25 درصد ديگر افزايش دهد و دالان بين‏‌المللي و منطقه‏‌اي ايران به افغانستان، و نيز كريدور ايران به چين و پاكستان از ديگر طرح‏‌هايي است كه اين هدف را دنبال مي‌كنند.

بررسي ابعاد مختلف فعاليت‏‌هاي كريدورهاي منطقه‏‌اي و بين‏‌المللي حمل و نقل و ترانزيت، تعاملات كشورها در حاشيه كريدورهاي بين‌المللي، تعاملات سازمان‏‌هاي بين‏‌المللي حمل و نقل، موانع و مشكلات در امور حمل و نقل و ترانزيت كالا، ايجاد دالان جديد حمل و نقل و ترانزيت كالا، از مهمترين مباحث و محورهايي است كه قرار است در اين همايش دو روزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

وزير راه و شهرسازي به منظور شركت در همايش بين‏‌المللي "نقش كريدورهاي حمل و نقل و ترانزيت در تامين همكاري‏‌هاي بين‏‌المللي و توسعه پايدار" صبح امروز چهارشنبه وارد عشق‌آباد شد و قرار است در اين سفر با مقامات تركمني ديدار داشته باشد.