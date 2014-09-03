به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران اعزامی به بازی های آسیایی 2014 اینچئون شامگاه امروز چهارشنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک، مسئولان فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و سرپرستان اعزامی به این دوره از بازی های آسیایی حضور داشتند.

در این مراسم که با ویژه برنامه هایی از جمله پخش کلیپی از صحبت های ورزشکاران منتخب تیم ها به این دوره از بازی ها پخش شد همچنین کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک گزارشی از عملکرد تیم ها و چگونگی حضور کاروان ایران در این دوره از بازی ها را ارائه کرد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال، اعضای تیم های ملی و مسئولان ورزش از حاضرین در این مراسم بودند.

هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور ماه تا 12 مهرماه به میزبانی شهر اینچئون کره جنوبی برگزار خواهد شد.