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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۲۵

پس از تمدید سرپرستی طالبی؛

یکی دیگر از ساوه شمشکی‌ها از فدراسیون اسکی رفت

یکی دیگر از ساوه شمشکی‌ها از فدراسیون اسکی رفت

سرپرست ابقا شده فدراسیون اسکی در ادامه تغییرات این فدراسیون، رئیس کمیته آموزش را تغییر داد تا یکی دیگر از اعضای خانواده ساوه شمشکی از این فدراسیون برود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی ناصر طالبی را مجددا در سمت سرپرستی فدراسیون اسکی ابقا کرد تا وضعیت انتخابات این فدراسیون همچنان نامعلوم باقی بماند. پس از ریاست طولانی عیسی ساوه شمشکی و بازنشستگی وی، وزارت ورزش و جوانان طالبی را در روزهای منتهی به المپیک به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی منصوب کرد.

کارشناس خبره وزارت ورزش و جوانان با پشت سرگذاشتن المپیک زمستانی و برگزاری مسابقات آلپاین قهرمانی جوانان در دیزین، این روزها بیش از پیش به فکر تغییرات اساسی و ریشه ای در فدراسیون اسکی است که پیش بینی می شود در روزهای آینده شاهد احکام جدیدی نیز باشیم.

طالبی که به عنوان نایب رئیس فدراسیون قایقرانی نیز منصوب شده، یکی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی است. وی که از استقبال کم تیم ها از جام جهانی اسکی چمن سخن گفت و میزبانی مسابقات را در این دوره لغو کرد حالا طی حکمی رئیس کمیته آموزش را تغییر داد. این یکی از تغییرات مورد توجه این فدراسیون طی سال های اخیر است.

طی حکم طالبی سید سیروس جعفری به عنوان سرپرست کمیته آموزش فدراسیون اسکی جایگزین مرتضی ساوه شمشکی شد.

کد مطلب 2363808

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