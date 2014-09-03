تنها 30 درصد بیمه شدگان حق بیمه الحاقیه ماه های حرام را پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاحی فر پیش از شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش آموزشی بیمه زندگی "مان" به عنوان ‌تازه ترین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران که در سالن اجتماعات بانک صادرات رشت برگزار شد، در نشستی با اصحاب رسانه افزود: تكميل‌ بيمه شخص ثالث در ماه‌ های حرام محرم ، ذیقعده و ذیحجه که مصادف با ماه های شهریور، مهر و آبان بوده ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه طبق نظر قوه قضائیه امسال دیه در ماه های حرام 200 میلیون تومان معین شده است، ادامه داد: دارندگان خودرو برای افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه خود حداکثر 80 هزار تومان باید پرداخت کنند این در حالی است که اگر بیمه گذار حق بیمه الحاقی را پرداخت نکند در صورت فوت شخص ثالث باید 48 میلیون تومان باقیمانده را خود تامین کند.

عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اتکایی و امور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران افزود: طی هفت روز گذشته بیش از 70 راننده به دلیل نداشتن الحاقیه بیمه های شخص ثالث خود به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مابه التفاوت بیمه ماه های عادی با ماه های حرام گرفتار زندان شده اند.

وی همچنین به بیمه زندگی "مان"، جدیدترین طرح این شرکت که عصر امروز همزمان در چهار منطقه کشور رونمایی شد، اشاره کرد و گفت: تنوع در پرداخت حق بیمه و نبود محدودیت سنی از مهمترین مزیت های این نوع بیمه است.

ریاحی فر افزود: علاوه بر این اگر از عمر بیمه گذار به دلیل بیماری طبق نظر پزشک تنها یک سال باقی مانده باشد در صورت احراز، 25 درصد سرمایه بیمه نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد تا برای درمان خود هزینه کند.

وی با تاکید بر اینکه این نوع بیمه هزینه فوت در اثر حادثه را به طور رایگان پوشش می دهد، اظهار داشت: بیمارانی که به بیماری های خاص مانند سرطان و سکته قلبی و مغزی مبتلا هستند یا عمل پیوند اعضای طبیعی بدن و جراحی قلب باز انجام داده اند می توانند غرامت دریافت کنند.

ریاحی فر جبران خسارت های ناشی از وقوع حوادث، آسیب های اقتصادی خانواده به دلیل فوت و یا از کارفتادگی همیشگی سرپرست خانواده را از دیگر مزایای طرح مان عنوان کرد و ادامه داد: اجرای این طرح از مهمترین اولویت های بیمه ایران بوده و باید برای گسترش فرهنگ بیمه به ویژه بیمه های زندگی اهتمام بیشتری داشت که تحقق این امر نقش آفرینی رسانه های ارتباط جمعی ضروری است.

وی همچنین گفت: طی سال 2012 مردم امریکا، ژاپن، انگلیس، چین و ایران به ترتیب هزار و 272، 653، 322، 246 و 12 میلیارد دلار حق بیمه زندگی پرداخت کرده اند که در این راستا ایران رتبه 37 جهان را از آن خود کرده است.

عضو هیأت مدیره ناظر بر حوزه اتکایی و امور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران با تاکید بر اینکه عدم آگاهی مردم از مزیای بیمه های عمر و حوادث منجر به عقب ماندگی این نوع از بیمه ها در کشور شده است، یادآور شد: این در حالیست که برای توسعه صنعت بیمه باید بیمه های عمر و حوادث بیش از پیش گسترش یابند.