محکومیت 8 ساله افسر پلیس ترکیه به جرم قتل معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، دادگاهی در ترکیه یک افسر پلیس را به اتهام قتل به 8 سال زندان محکوم کرد. این فرد متهم به قتل یک شهروند در جریان اعتراضات ضددولتی سال گذشته استانبول بود.

این نخستین پرونده اتهامات پلیس های دستگیر شده در این رابطه است که به نتیجه می رسد. در جریان اعتراضات علیه اقدام دولت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر وقت ترکیه در پارک گزی استانبول دست کم 6 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.

گفتنی است به دنبال انتشار تصاویر سرکوب شدید معترضان به وسیله نیروهای امنیتی در استانبول دولت های غربی انتقادهای شدیدی را متوجه اردوغان کردند. همچنین مقامات اتحادیه اروپا با استناد به برخورد تند دولت اردوغان با معترضان خواستار بازنگری در مورد مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه تاکید شدند.