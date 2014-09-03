به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری امروز بعد از ظهر در حاشیه شانزدهمین اجلاس خبرگان رهبری با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اجلاس بدون حضور آیت‌الله مهدوی‌کنی که در بستر بیماری هستند، برگزار شد، اظهار داشت: اما نایب رئیس اول مجلس خبرگان شانزدهمین اجلاس را به خوبی اداره کردند.

وی با بیان اینکه در بیانیه اختتامیه مطالبات سیاسی و فرهنگی نمایندگان در مجلس خبرگان مطرح شد، افزود: به نظر بنده مهمترین خواسته نمایندگان مردم در خبرگان رهری عمل به رهنودهای مقام معظم رهبری بود به خصوص آن پانزده توصیه ای که ایشان در دیدار با هیات دولت داشتند و خوشبختانه امروز هم شنیدم رئیس جمهور نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری توصیه‌هایی داشتند که بسیار خرسندیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه آیا در انتخابات هیات رئیسه در این دوره مطالبی مطرح شد یا خیر؟، گفت: انتخابات هیات رئیسه و کمیسیون ها دو ساله است و اسفند ماه آینده به پایان می رسد. یک طرح دو فوریتی در این زمینه مطرح کردند که مورد تصویب قرار نگرفت، اگر این طرح مورد تصویب قرار گیرد، دیگر نیازی به تجدید انتخابات تا اسفند نخواهیم داشت، اما اگر این طرح تصویب نشود، در اسفند ماه نیز اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون ها طی انتخاباتی مجددا برگزیده می شوند و اگر این طرح در اجلاس آینده مطرح شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

آیت‌الله خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا خبرگان مباحثی درباره ایجاد شرایط سنی را مورد برسی قرار داده است یا خیر؟، اظهار داشت: در آئین نامه چنین موضوعی نیامده است، ولی کارایی یک اصل است، سن ملاک نیست بلکه ملاک کارایی افراد است، بنابراین آنچه که گفته شده توانایی انجام کار است، چه‌بسا همین الان کسانی هستند که بالای 90 سال سن دارند، اما بانشاط در این جلسات شرکت می کنند و کارایی خوبی دارند.

وی تاکید کرد: بنده چنین موضوعی را از خبرگان و شورای نگهبان نشنیده ام.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ 51 روزه مردم غزه با رژیم صهیونیستی بیان کرد: در این جنگ مشاهده کردیم که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین‌المللی عمل نکردند، بنابراین دنیا با یک رژیم وحشی مواجه و خطری برای بشریت است.