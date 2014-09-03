ورزشکاران استرس نداشته باشند/ از گودرزی انتظار ارائه برنامه جامع داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی بازی‌های آسیایی گفت: من به نمایندگی از هیات وزیران اینجا حضور دارم و از این بابت خوشحالم هستم. ما از دو جایگاه حقیقی و حقوقی می توانیم بحث هایی داشته باشیم. آنچه وظیفه ماست به برنامه‌ریزی و بودجه برای ورزش کشور برمی گردد و تسهیلات لازم را برای ورزش فراهم می کنیم.

وی افزود: ما جلسات متعددی را با هاشمی و گودرزی برگزار کردیم تا بتوانیم حداقل ها را فراهم کنیم که این کار خود از زورآزمایی ورزشکاران کمتر نبوده است و تلاش ما این بوده تا بتوانیم کمک های لازم را انجام دهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: برخی بودجه ها یک ساله و برخی بودجه ها چند ساله است و برای جایگاه ورزش بودجه خوبی در نظر گرفته شده. سال آینده که برنامه پنجم به پایان می رسد از دکتر گودرزی تقاضا داریم برنامه جامعی برای ورزش ارائه کند تا بتوانیم در برنامه بودجه بگنجانیم.

وی همچنین عنوان کرد: نگاه ما به ورزشکاران نگاه پدر به فرزند است. ما هر وقت مسابقات ورزشکاران را در تلویزیون می بینیم استرس داریم ولی از ورزشکاران می خواهیم استرس نداشته باشند و با قدرت در میادین ظاهر شوند.