فرهنگ نیاز اصلی جامعه بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: فرهنگ بعنوان زیر بنای کشور های اسلامی است که ارزش های دینی در آن نهادینه شده وهمین امر باعث قوت ما مسلمانان شده است.

وی افزود: موضوعات فرهنگی باید بعنوان پشتوانه تمامی امور زندگی افراد جامعه بشود تا آسیب های اجتماعی کاهش یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس تصریح کرد: رسانه ها در ترویج مباحث متعدد فرهنگی گام بردارند تا این مهم در جامعه قوت بگیرد.

فیروزآبادی تاکید کرد: مدیر کل جدید با سابقه ارزشمند در حوزه شورای عالی و فرهنگ اسلامی به طور حتم دغدغه های استان کاهش خواهد یافت.

در ادامه این مراسم رئیس انجمن موسیقی استان فارس، گفت: با فرهنگ معامله نشود وسیاست ذیل فرهنگ قرار گیرد زیرا شیراز در فقر زیر ساختی فرهنگی قرار گرفته است.

محسن خباز تصریح کرد: فرهنگ قامتی رفیع دارد و نباید مهجور باقی بماند زیرا امروزه فعالیت های فرهنگی در فارس حقیر مانده است.