نزدیک مسابقات که می شود همه سراغ وزنه برداری و کشتی را می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازی های آسیایی گفت: هروقت نزدیک مسابقات می شویم همه سراغ ما و کشتی را می گیرند انشاءالله که بتوانیم نتیجه بگیریم تا دل مردم ایران را شاد کنیم. ما امیدواریم نسبت به سال 2010 نتایج بهتری را کسب کنیم.

وی افزود: ورزشکاران ما هشت ماه در اردو بودند و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند حتی یک رکوردشکنی هم داشتیم و ان شاء الله بدن ورزشکاران در روز مسابقه آماده باشد تا بتوانند رکوردهای خوبی را کسب کنند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پاسخ به این سوال که انتظار کسب چند مدال را در این بازی‌ها دارید عنوان کرد: ما هشت ورزشکار را اعزام می کنیم و امیدواریم پنج یا شش مدال کسب کنیم البته بعد از انقلاب هم فقط یک مدال طلا در بازی های آسیایی کسب کردیم و امیدوارم امسال بتوانیم نتایج بهتری بگیریم.

وی درخصوص اینکه وزیر ورزش گفته بود بین شورای شهر و فدراسیون یکی را انتخاب کند گفت: هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد.