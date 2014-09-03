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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۲۶

گودرزی در بدرقه کاروان ایران:

آرامش فضای ورزش بی‌سابقه است/ مطالبات 4 سال اخیر را بزودی می‌دهیم

آرامش فضای ورزش بی‌سابقه است/ مطالبات 4 سال اخیر را بزودی می‌دهیم

وزیر ورزش و جوانان در مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون گفت: تا به حال سابقه نداشته است که فضای ورزش قبل از اعزام به بازیهای آسیایی اینگونه آرام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی که در مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: تشکر می کنم از همه کسانی که کمک کردند تا ورزش ایران سربلند باشد و شرایط حضور خوب کاروان ورزش ایران در بازیهای اینچئون فراهم شود. باید تشکر ویژه داشته باشیم از رئیس جمهور و آقای جهانگیری که حمایت های مادی و معنوی از مجموعه ورزش به عمل آوردند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مطالبات عقب افتاده قهرمانان و ورزشکاران المپیکی بزودی پرداخت خواهد شد گفت: تا اواسط هفته آینده  مطالبات چهار ساله قهرمانان المپیکی و جهانی و آسیایی ما که در این چند سال انباشته شده بود طی یک گردهمایی و به منظور تجلیل از این قهرمانان پرداخت می‌شود.

محمود گودرزی در خصوص بازی‌های آسیایی اظهار داشت: این مسابقات فرصت مغتنمی است تا ما در قاره کهن بتوانیم رشد، توسعه و سربلندی کشورمان را رقم بزنیم. ما به عنوان سفرای فرهنگی، تکنیکی و فنی در این عرصه حضور داریم. در دنیا آنچه مطرح می‌شود می‌گویند ورزش عاری از مسائل سیاسی است و همچنین می‌گویند باید سیاست‌زدایی کنیم. اما در عمل چیز دیگری شاهد هستیم و می‌بینیم که ورزش آمیخته با مسائل سیاسی است.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه موفقیت کاروان ایران در بازیهای آسیایی تاثیرات مثبت زیادی در جامعه خواهد داشت گفت: پیروزی و موفقیت ورزشکاران ما در هر رشته ای باعث نشاط و شادی در جامعه می شود و با هیچ ابزار دیگری نمی شود این نشاط را ایجاد کرد. ورزش ایران این پتانسیل را دارد که این خشنودی را ایجاد کند.

وی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان و همه مسئولان ورزش موظف هستند حداکثر تلاش خود را انجام دهند و شرایط مطلوبی را فراهم کنند تا ورزشکاران بتوانند بهترین نتایج را بگیرند و باعث خوشحالی مردم شوند.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: تا به حال سابقه نداشته است که فضای ورزش قبل از اعزام به بازیهای آسیایی اینگونه آرام باشد. خوشبختانه وحدت بین همه سازمان ها وجود دارد و تعارض و تضادی نیست. برای همه مردم ایران آرزوی سربلندی داریم و امیدواریم کاروان ورزش ایران بهترین نتایج را کسب کند.

کد مطلب 2363844

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