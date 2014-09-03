به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی که در مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: تشکر می کنم از همه کسانی که کمک کردند تا ورزش ایران سربلند باشد و شرایط حضور خوب کاروان ورزش ایران در بازیهای اینچئون فراهم شود. باید تشکر ویژه داشته باشیم از رئیس جمهور و آقای جهانگیری که حمایت های مادی و معنوی از مجموعه ورزش به عمل آوردند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه مطالبات عقب افتاده قهرمانان و ورزشکاران المپیکی بزودی پرداخت خواهد شد گفت: تا اواسط هفته آینده مطالبات چهار ساله قهرمانان المپیکی و جهانی و آسیایی ما که در این چند سال انباشته شده بود طی یک گردهمایی و به منظور تجلیل از این قهرمانان پرداخت می‌شود.



محمود گودرزی در خصوص بازی‌های آسیایی اظهار داشت: این مسابقات فرصت مغتنمی است تا ما در قاره کهن بتوانیم رشد، توسعه و سربلندی کشورمان را رقم بزنیم. ما به عنوان سفرای فرهنگی، تکنیکی و فنی در این عرصه حضور داریم. در دنیا آنچه مطرح می‌شود می‌گویند ورزش عاری از مسائل سیاسی است و همچنین می‌گویند باید سیاست‌زدایی کنیم. اما در عمل چیز دیگری شاهد هستیم و می‌بینیم که ورزش آمیخته با مسائل سیاسی است.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه موفقیت کاروان ایران در بازیهای آسیایی تاثیرات مثبت زیادی در جامعه خواهد داشت گفت: پیروزی و موفقیت ورزشکاران ما در هر رشته ای باعث نشاط و شادی در جامعه می شود و با هیچ ابزار دیگری نمی شود این نشاط را ایجاد کرد. ورزش ایران این پتانسیل را دارد که این خشنودی را ایجاد کند.



وی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان و همه مسئولان ورزش موظف هستند حداکثر تلاش خود را انجام دهند و شرایط مطلوبی را فراهم کنند تا ورزشکاران بتوانند بهترین نتایج را بگیرند و باعث خوشحالی مردم شوند.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: تا به حال سابقه نداشته است که فضای ورزش قبل از اعزام به بازیهای آسیایی اینگونه آرام باشد. خوشبختانه وحدت بین همه سازمان ها وجود دارد و تعارض و تضادی نیست. برای همه مردم ایران آرزوی سربلندی داریم و امیدواریم کاروان ورزش ایران بهترین نتایج را کسب کند.