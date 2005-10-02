سني ها خواستار تشكيل كميته هاي مردمي در بغداد شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اماراتي البيان، عبدالغفور السامرائي همچنين خواستار دخالت جامعه بين المللي براي جلوگيري از خونريزي درعراق شد.



وي طي سخناني در مسجد ام القري (مقر هيات علماي اهل تسنن) بر ضرورت ايجاد مناطقي براي شبه نظاميان مردمي به منظور حمايت از جان مردم عراق در برابر حملات باندهاي خطرناك تاكيد كرد .

رئيس اداره اوقاف سني ابرازعقيده كرد: بسياري از ساكنان و اهالي منطقه بغداد تصميم گرفتند براي مقابله با حملات سازماندهي شده شده تروريستها يك نيروي مردمي تشكيل دهند .

وي افزود: من از ارتش عراق و طرفداران وزارت كشورمي خواهم جلوي فعاليت باندهايي كه از لباسهاي تشكيلات وزارت كشور و كارتهاي شناسايي آنها سوءاستفاده مي كنند را بگيرند .

سامرائي همچنين ارتش عراق و وزارت كشوررا به همكاري با هماهنگ كنندگان شبه نظاميان محلي فراخواند و گفت : ارتش عراق و واحدهاي داخلي بايد با هماهنگ كنندگان شبه نظاميان محلي و كساني كه از خودشان دفاع مي كنند هماهنگ لازم را به عمل آورند .

در ادامه وي هشدار داد: اگرخودروهاي ناشناس و مشكوك در طول شب تردد كنند مورد حمله قرار خواهند گرفت.