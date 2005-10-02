  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۹

با همراهي "مركز سياست خارجي انگليس"؛

"شيرين عبادي" و "عبدالكريم سروش" در ليست صد روشنفكر جهان قرار گرفتند

"شيرين عبادي" و "عبدالكريم سروش" در ليست صد روشنفكر جهان قرار گرفتند

نشريه انگليسي "پراسپكت" با همراهي "مركز سياست خارجي انگليس"، روز شنبه فهرستي از يكصد روشنفكر جهان را منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ليست نام "شيرين عبادي" و  "عبدالكريم سروش" به چشم مي خورد. در اين فهرست نام افراد ديگري همانند پاپ "بنديكت شانزدهم" رهبر كاتوليك‌هاي جهان، "طارق رمضان" نويسنده مسلمان، "يوسف القرضاوي" روحاني مسلمان و "برنارد لوييس" مورخ انگليسي نيز به چشم مي‌خورد.

فهرست اين افراد در پايگاه اينترنتي مجله "پراسپكت " به راي گذاشته شده تا از ميان افراد نام برده شده "مهمترين روشنفكران" جهان از نگاه مردم انتخاب شوند.

گفتني است؛ عبدالكريم سروش، اخيرا با زير سوال بردن برخي ادعيه وارده از جانب ائمه باعث بروز واكنش هايي در مجامع حوزوي و دانشگاهي كشور شده است.

کد مطلب 236396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها