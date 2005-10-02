"شيرين عبادي" و "عبدالكريم سروش" در ليست صد روشنفكر جهان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ليست نام "شيرين عبادي" و "عبدالكريم سروش" به چشم مي خورد. در اين فهرست نام افراد ديگري همانند پاپ "بنديكت شانزدهم" رهبر كاتوليك‌هاي جهان، "طارق رمضان" نويسنده مسلمان، "يوسف القرضاوي" روحاني مسلمان و "برنارد لوييس" مورخ انگليسي نيز به چشم مي‌خورد.

فهرست اين افراد در پايگاه اينترنتي مجله "پراسپكت " به راي گذاشته شده تا از ميان افراد نام برده شده "مهمترين روشنفكران" جهان از نگاه مردم انتخاب شوند.

گفتني است؛ عبدالكريم سروش، اخيرا با زير سوال بردن برخي ادعيه وارده از جانب ائمه باعث بروز واكنش هايي در مجامع حوزوي و دانشگاهي كشور شده است.