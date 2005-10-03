اينجا،تقسيم بندي نا عادلانه بين كارگردانها حكم فرماست

"عبدالواحد اسماعيل پور"، كارگردان سينماي كودك، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"،درمورد حضور وي و اثر مستندش در جشنواره، گفت: پس از ارائه اثر مستند، اعلام شد فيلم من دربخش مسابقه پذيرفته شده است ، ولي بعد فيلم دربخش غيرمسابقه حضوريافت و آقايان عنوان كردند كه به اشتباه ازسوي روابط عمومي فارابي راهيابي فيلم به بخش مسابقه اعلام شده بود وادعا را دارند كه ازاين نوع سينما حمايت مي كنند ولي درعمل سينماي مستند وتجربي دراغلب جشنواره هاي داخلي منزوي تقريبا محروم از ويترين شايسته است ؛درجشنواره امسال هم فيلم هاي مستند را درسالني مهجورودورافتاده قرارداده اند واين باعث عدم استقبال مخاطبان مي شود اكنون بايد پرسيد كه براستي اساس نمايش فيلم هاي مسند درجشنواره ها به خاطرچيست ؟ آيا به خاطرصندلي هاي خالي سينماها است ؟ يا يك جور برنامه پركردن است ؟ يا واقعا هدف، حمايت ازسينماگران جوان است؟

وي تاكيد كرد: سينماي ايران مديون سينماي واقع گرا است ومنشا اكثرتوليدات سينماي كودك ازهمين ژانرسينمايي بوده است كه مثال بارزآن آثار عباس كيارستمي واميرنادري وتقوايي است .

وي درادامه خاطرنشان كرد: بهتربود براي ديده شدن اين نوع فيلم ها ،اين آثار ،قبل ازشروع نمايش فيلم هاي بلند سينمايي به نمايش درآيند .

اين كارگردان تصريح كرد: اين تقسيم بندي نا عادلانه در نحوه عرضه ژانرها ، درمورد كارگردانها نيزوجود دارد ، كما اينكه به تمام كارگردانهاي كه فيلم هاي كوتاه درجشنواره دارند تنها اجازه 3روزاقامت داده شده است .

درصورتيكه به سازندگان فيلم هاي بلند داستاني علاوه برحضورعوامل اصلي به بقيه عوامل فيلم اجازه اقامت كامل درطول برگزاري جشنواره داده شده است .

"اسماعيل پور" افزود : نمي دانم به چه علتي فيلم سازان را به جشنواره دعوت مي كنند ، حتما به اين خاطردعوت مي كنند كه تعامل انديشه باشد واگرهدف اين مسئله باشد ، فيلم سازبايد تا آخرجشنواره حضورداشته باشد وازبرنامه هاي متنوع استفاده كند واعتقاد دارم رخ دادن اين قضيه ونبودن حضورفيلم سازان درهنگام نمايش ازضعف مديريتي است .