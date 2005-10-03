عليرضا رضاداد: فيلم هاي در باره كودك، جزء سينماي كودك نيست

"عليرضا رضاداد"، دبير بيستمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد برگزاري ونحوه استقبال مردم ازجشنواره كودك اصفهان گفت : امسال دربخش پيش فروش ، همكاران اقدامات بهتري انجام دادند واين تمهيدات به خصوص درسئانس هاي بعدازظهر،باعث استقبال بيشترمخاطبان شد .

وي درمورد برگزاري مسابقه وجلسه پرسش پاسخ بعد ازنمايش هرفيلم گفت : يكي انتظاراتي كه مردم ازجشنواره دارند، وجود پيش آگاهي است كه با يك دستاورد مضاعف به تماشاي فيلم هاي جشنواره بپردازند، ازسال گذشته اين كاررا بصورت تجربي دربخش معرفي آغازكرديم و ديديم كه با استقبال خوبي هم روبه رو شد ، امسال برنامه را جدي تر در دستور كار قرارداديم وعلاوه برمعرفي فيلم ها آثارمورد پرسش وپاسخ قرارمي گيرد .

وي تاكيد كرد: وظيفه جشنواره ايجاد فضاي گفت وگو بين دست اندركاران وفيلمسازان وهيات انتخاب است و اين امردرخوب فيلم ديدن موثراست . همچنين همكاران هم بدانند كه آيا آنچه انتخاب كرده اند بهترين ها بوده است يا خير؟ ودرمورد فيلم هاي ايراني هم دست اندركاران فيلم ها، واكنش هاي مخاطب را بتوانند درك كنند.

دبيرجشنواره درمورد بخش تعامل ادبيات وسينما وبرگزاري كلاسهاي آموزشي سينما توسط الكساندرميتا گفت : درسينما هرپديده اي اثرخاص خودش را دارد ، منتهي نمي توان انتظار تاثيركوتاه مدت دربخشي اززمينه ها داشت ، من ازسه سال قبل هميشه توجه داشته ام به توليد انديشه وچند فعاليت را درمسيرتحقق اين افق انجام داده ام چون سالهاي سال است كه عنوان مي شود ؛ما مشكل فيلمنامه داريم وبراي رفع اين معضل بايد ازجايي آغازكنيم و شايد وجود اين بخش سرآغاز برخورد اجرايي وعملي درباره اين قضيه باشد .

وي خاطرنشان كرد: اين بخش كمك مي كند به ارتباط بيشتردست اندركاران سينما وكسانيكه دراين حوزه دردنيا داراي اعتبار و سابقه اند ، از جمله نشستي با حضور" راك دمرس " تهيه كننده جهاني از كشور كانادا برگزار و باعث مي شود نيروي جوان سينما گران كودك به خوبي با اطلاعات روزسينماي جهان آشنا بشوند .

دبيرجشنواره تاكيد كرد: بخش ديگراقدامات جشنواره بايد درطول سال انجام بشود وتلاش مي كنيم هيچ امري را به مقطع برگزاري جشنواره موكول نكنيم .

رضا داد توضيح داد : شايد رمزتوفيق يك مديرو وظيفه اصلي وي تبديل كردن ايده ها وطرحها به فرآيند عملياتي واجرايي باشد وتلاش من هم دراين راستا است .اما ثمره اين اقدامات درسالهاي آتي به بارخواهد نشست وبرخي ديگرازهمين جشنواره داراي دستاورد خواهد بود.

رضاداد درمورد انتقاد برخي ازفيلمسازان جوان كودك كه درجشنواره حضورداشتند واززمان بندي ونمايش فيلم هايشان كه بعد ازرفتن آنها درجشنواره به نمايش درآمد انتقاد مي كردند گفت : مشكلي وجود دارد به نام ظرفيت اقامت درطول جشنواره وعلاقه داريم تمام ميهمانان درطول جشنواره حضورداشته باشند ، چون فكرنمي كنم فقط يك فيلمسازآمده كه ببيند مخاطب فيلمش چه نظري دارد، كل آن چيزي كه درجشنواره مي گذرد همه بحث ها ارائه نظرها ، حتي تماشاي فيلم هاي ايراني وخارجي سينماگران ديگرهمه آن اقداماتي است كه درطول برگزاري جشنواره رخ مي دهد ، البته زمان حضورفيلمسازان درجشنواره انتخابش با خود فيلمسازبوده است واگرهم امكان ومقدورات اسكان جشنواره اجازه دهد ، فيلمسازان مي توانند تا زمان نمايش فيلم خود درجشنواره حضورداشته باشند .

رضا داد درمورد اغلب آثاري كه درطول جشنواره به نمايش درمي آيد وبيشتردرباره كودك ومناسب مخاطب بزرگ سال است گفت: ازنظرمن جشنواره براي كودك ونوجوان است واگرچه به فيلم هاي درباره كودك هم درطول جشنواره مي شود پرداخت وتلقي فيلم هاي درباره كودك به لحاظ نظري كارشناسان ما وآن چيزي كه دردنيا هست، كاملا متفاوت است .

وي افز ود: در ليستي كه آكادمي انگليس درمورد ده فيلمي كه بايد بچه ها ببينند، ارائه كرده است، آثاري وجود دارد كه با انديشه هاي ما درتضاد است و اصلا فيلم هاي براي كودكان نيست و اگر بررسي كارشناسي صورت گيرد، حتما از اين ليست تعدادي فيلم حذف خواهد شد، تلقي ديگران درمورد جهان كودكان تلقي و پيش گيري است، پس وجود برخي آثارخارجي درهمين نوع بينش و تفكراست و به زعم سازندگانشان فيلم هاي براي كودكان است. كلا درحال حاضرتلاش كرده ايم كه ازالگوي طبقه بندي عمومي استفاده بكنيم .